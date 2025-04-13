Telekom şirketlerinden NATO'ya mektuplu uyarı! Tüm dünyada internet kesintiye uğrayabilir

Rusya’nın deniz tabanında yer alan kablolara yönelik saldırılarda bulunduğu ileri sürülürken, Avrupa’nın en büyük telekom şirketleri NATO’ya çağrıda bulunarak tüm bunlara “karşı koymasını” istedi.

Şirketlerin kaleme aldığı açık mektupta, yaşananların etkilerinin “Avrupa’nın çok ötesinde olduğu” ifade edildi.

PC Mag’in haberine göre, telekom şirketleri hem NATO’ya hem de diğer askeri liderlere çağrıda bulunarak “bölgenin deniz altındaki altyapısını korumak için daha fazla şey yapmalarını” talep etti.

Telekom devleri Telefónica, Vodafone ve O2’nin sahibi Orange’ın da olduğu şirketler, “Baltık ve Kuzey Denizi’ndeki deniz altı kablolarıyla ilgili olaylar da dahil olmak üzere hibrit tehditlerdeki artışla birlikte, Avrupa’nın sınır ötesi ağlarını korumak için geliştirilmiş ve koordine edilmiş eylemde bulunmanın önemini vurguluyoruz” ifadelerini kullandı.

ŞİRKETLER ORTAK MEKTUP YAZDI

Şirketlerin ortak mektubunda, “deniz altındaki kablolara yönelik hasarın etkilerinin Avrupa’nın çok ötesinde olduğu” belirtilerek gelecekte düzenlenecek olası saldırıların “küresel internet ve güç altyapısını, uluslararası iletişimi, mali işlemleri ve tüm dünyadaki kritik hizmetleri etkileyebileceği” ileri sürüldü.

Açıklamada ayrıca NATO ve diğer askeri liderlerden “güçlü bir şekilde bilgi ve istihbarat alışverişi” yapmaları istendi, bu bağlamda “ortak izleme ve gözetim inisiyatiflerinde bulunmaları” talep edildi ve “deniz altındaki kablolara yönelik hasarı tespit edip azaltmak için gelişmiş teknolojilere yatırım yapılması” çağrısında bulunuldu.

RUSYA'DAN DOLAYLI YOLDAN BAHSEDİLİYOR

Söz konusu belgede herhangi bir “dış güçten” direkt bahsedilmemiş olsa da Rusya’nın son bir yıl içinde yaşanan bir dizi olayın arkasında olduğu ileri sürülüyor.

Son olarak Kasım 2024’te bir Çin gemisinin çevresi Avrupa ülkelerinden bazı gemiler tarafından sarılmış, söz konusu geminin Baltık Denizi’ndeki fiber optik kabloya sabotaj girişiminde bulunduğu ileri sürülmüştü.

Rus mallarıyla dolu olduğu ifade edilen "Yi Peng 3" gemisi, yaklaşık 100 deniz mili (yaklaşık 185 km) boyunca çapasını deniz tabanında sürükleyerek ilerlemişti. Olayla ilgili soruşturma açılmış, gemi mürettebatına kablolara hasar vermek amacıyla bu eylemde bulunmak için emir verilip verilmediği soruşturulmaya başlanmıştı.