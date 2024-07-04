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Televizyon izlerken bir anda duvarda delik açıldı! Çift neye uğradığını şaşırdı

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
04 Temmuz 2024 09:26 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 09:28
Televizyon izlerken bir anda duvarda delik açıldı! Çift neye uğradığını şaşırdı

Avustralya'da yaşayan bir çift, evlerinde televizyon keyfi yaparken bir anda duvar delindi. Neye uğradıklarını şaşıran çift, duvardan uzanan kıllı bir burunla karşı karşıya kaldı. 

Avustralyalı çift, klasik bir rahatlama ritüeli olarak ayaklarını uzatıp, televizyon izledikleri sırada bir anda evlerinin duvarı delindi. Gece vakti ne olduğunu anlayamayan çiftin, köpekleri de havlamaya başlayınca ters giden bir şeyler olduğu anlaşıldı. İkili, ilk başta bunun bir fare olduğunu düşündüklerini fakat sonradan daha büyük bir canlı olduğunu anladıklarını anlattılar.

Televizyon izlerken bir anda duvarda delik açıldı! Çift neye uğradığını şaşırdı - 1. Resim

DUVARDAN KESELİ SIÇAN ÇIKTI

Bir hayvan kurtarıcısıyla iletişime geçen çift, oturma odasında da bir delik olduğunu fark etti. Hayvan kurtarıcısı Amy Wregg, eve geldiğinde duvarların arasına sıkışmış keseli bir sıçanla karşılaştı. Wregg, duvarda daha büyük bir delik açarak hayvanı kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı. 

Televizyon izlerken bir anda duvarda delik açıldı! Çift neye uğradığını şaşırdı - 2. Resim

ÖNLEM ALINDI

Hayvanın oradan kurtulması için daha büyük bir delik açıldığında ise duvardan dışarı çıkmayı başardı. Amy Wregg, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Duvarları neden kemirdiğinden emin değilim çünkü duvardan çıkabileceği birçok yol vardı. Yakınlarda bir meyve kasesi olduğunu ve belki de kokusunu alabileceğini düşünüyorum."

Televizyon izlerken bir anda duvarda delik açıldı! Çift neye uğradığını şaşırdı - 3. Resim

Keseli sıçanın yeniden duvarlara girmesini engellemek için dış delikler tıkandı. Çift ise rahat bir nefes aldı. 

Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
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