Televizyon izlerken bir anda duvarda delik açıldı! Çift neye uğradığını şaşırdı

04 Temmuz 2024 09:26 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 09:28

Avustralyalı çift, klasik bir rahatlama ritüeli olarak ayaklarını uzatıp, televizyon izledikleri sırada bir anda evlerinin duvarı delindi. Gece vakti ne olduğunu anlayamayan çiftin, köpekleri de havlamaya başlayınca ters giden bir şeyler olduğu anlaşıldı. İkili, ilk başta bunun bir fare olduğunu düşündüklerini fakat sonradan daha büyük bir canlı olduğunu anladıklarını anlattılar.

DUVARDAN KESELİ SIÇAN ÇIKTI

Bir hayvan kurtarıcısıyla iletişime geçen çift, oturma odasında da bir delik olduğunu fark etti. Hayvan kurtarıcısı Amy Wregg, eve geldiğinde duvarların arasına sıkışmış keseli bir sıçanla karşılaştı. Wregg, duvarda daha büyük bir delik açarak hayvanı kurtarmaya çalışsa da başarılı olamadı.

ÖNLEM ALINDI

Hayvanın oradan kurtulması için daha büyük bir delik açıldığında ise duvardan dışarı çıkmayı başardı. Amy Wregg, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Duvarları neden kemirdiğinden emin değilim çünkü duvardan çıkabileceği birçok yol vardı. Yakınlarda bir meyve kasesi olduğunu ve belki de kokusunu alabileceğini düşünüyorum."

Keseli sıçanın yeniden duvarlara girmesini engellemek için dış delikler tıkandı. Çift ise rahat bir nefes aldı.