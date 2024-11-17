Televizyon keyfine zehirli yılan arası! Davetsiz misafirle 3 hafta aynı evde yaşadı

17 Kasım 2024 14:27 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 14:46

Avustralya'da erken açılan yılan sezonu nedeniyle evlerde davetsiz misafirlerin sayısı arttı. Sidneyli Ryan, televizyon izlediği sırada gördüğü onu öyle korkuttu ki yerinden fırladı ve düştü. Zehirli yılanın 3 haftadır evde olduğu düşünülüyor.

Ryan, Avustralya​'daki evinde futbol​ maçı izlediği sırada televizyonun altından bir yılanın geçtiğini fark etti. Bir anda kalp atışı hızlanan Ryan, korkuyla yerinden fırladı ve yere düştü. Kendini toparlayıp dışarı koşturan Ryan, bir yılan​ uzmanını aradı. O anları, ''Bana bakan bir yılan vardı, düştüm ve sonra dışarı koştum'' diye anlatan Ryan, geçtiğimiz haftalarda üst kattaki yatak odasının zemininde gördüğü garipliği de anlattı.

YILANI TEK ELİYLE YAKALADI

"Yerde bir yılan derisi buldum. Veteriner olan arkadaşımı aradım ve bana bot ve uzun pantolon giymemi söyledi." diyen Ryan, yılan uzmanının eve gelmesiyle rahatladığını söyledi.

Sydney Yılan Yakalayıcısı Rob Ambrose, yılanı tek eliyle yakaladı. Rob, "Dost canlısı bir yılan olduğunu görebiliyordum. Sadece korkmuş ve saklanıyordu." dedi.

3 HAFTALIK DAVETSİZ MİSAFİR

Kırmızı karınlı siyah, 80 cm boyundaki yılanı eliyle yakalayan Rob, bu yılanların zehirli olmasına rağmen ısırık sonucu ölen birine dair kayıt olmadığını ifade etti. Ancak zehrinin iç organlara ve ata alma duyusuna zarara verebileceğini de ekledi.

Ryan, ona üst katta gördüğü yılan derisinden bahsedince ise Ron, 3 haftadır yılanı evinde misafir etmiş olabileceğini söyledi.