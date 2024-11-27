'Tembel hayvan ateşi' bebeği öldürdü! Hamile kadının başına gelenler ülkeyi alarma geçirdi

27 Kasım 2024 16:59 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 17:22

Brezilya'nın Ceara eyaletinde 40 yaşındaki hamile kadına 'Tembel hayvan ateşi' virüsü bulaştı. Hamile kadın virüs yüzünden ateş, titreme, şiddetli baş ağrılarıyla mücadele etti ve bebek ölü olarak doğdu. Yaşanan bu olayın ardından ülke alarma geçti.

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Brezilya​'nın Ceara eyaletinde 40 yaşındaki hamile​ kadın, bebeği 30 haftalıkken 'Tembel hayvan ateşi' virüsüne yakalandı. Kadın ateş, titreme, kas ağrıları ve şiddetli baş ağrısı yaşadı. İlk olarak bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi fakat daha sonra yapılan muayenelerde bebeğin hayatını kaybettiği tespit edildi.

BEBEĞİN BİRÇOK ORGANINDA VİRÜS VARDI

Ölü doğan ve erkek olan bebek üzerinde yapılan testlerde, herhangi bir gelişim bozukluğuna rastlanmadı. Ancak test sonuçlarında, bebeğin beyninde, omurilik sıvısında, akciğerlerinde, karaciğerinde, göbek bağında ve plasentasında virüsün varlığı görüldü.

'TEMBEL HAYVAN ATEŞİ' ALARMI

Güney Amerika'da da yayılan virüs, ABD'de görülmesinden sonra İtalya, İspanya ve Almanya'ya da sıçradı. Ülkeyi alarma geçiren bu olay Avrupa'da da tedirginliğe neden oldu.

Uzmanlar, adını ilk görüldüğü hayvandan alan virüsün aşısı ya da belirli bir tedavisinin olmadığını belirtti. Virüsün çoğunlukla küçük sivrisineklerden ya da ufak böceklerin ısırmasıyla geçtiği bildirildi.