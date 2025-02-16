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 | Berkay Alptekin

Terk edilmiş madende göçük! Çok sayıda ölü var

Mali'nin batısında yer alan Kayes bölgesindeki Kenieba kasabası yakınlarında terl edilmiş altın madeninde göçük meydana geldi. Göçük sonrası ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

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Terk edilmiş madende göçük! Çok sayıda ölü var
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.02.2025
saat ikonu 16:30
|
GÜNCELLEME:
16.02.2025
saat ikonu 16:36

Mali'nin batısında, Sénégal Nehri üzerinde, yer alan Kayes bölgesindeki Kenieba kasabası yakınlarında daha önce Çinli şirket tarafından işletilen ve terk edilen maden sahasında göçük meydana geldi. Olayda ilk belirlemelere göre çoğu kadın 48 kişi hayatını kaybetti.

ALTIN ARAMAK İÇİN MADEN SAHASINA GİRDİLER

Göçüğün bir grup kadının, altın aramak amacıyla açık bırakılan maden sahasına tırmandıkları sırada meydana geldiği kaydedildi.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Ocak ayında da ülkenin güneyindeki kaçak altın madeninde meydana gelen toprak kaymasında en az 10 kişi yaşamını yitirmişti.

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Sıkça Sorulan Sorular

Dünyanın en ölümcül maden kazası hangi ülkede oldu?
Dünyada en fazla can kaybına neden olan maden facialarının büyük çoğunluğu Çin'de yaşandı. Dünyanın en ölümcül maden kazası 1942 yılında Çin'in Liaoning eyaletinde yer alan Benxihu kömür madeninde meydana geldi. Yaşanan faciada bin 549 kişi hayatını kaybetti.
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