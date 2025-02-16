Terk edilmiş madende göçük! Çok sayıda ölü var

Dünyanın en ölümcül maden kazası hangi ülkede oldu?

Dünyada en fazla can kaybına neden olan maden facialarının büyük çoğunluğu Çin'de yaşandı. Dünyanın en ölümcül maden kazası 1942 yılında Çin'in Liaoning eyaletinde yer alan Benxihu kömür madeninde meydana geldi. Yaşanan faciada bin 549 kişi hayatını kaybetti.