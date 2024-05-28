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Termometreler 50 dereceyi aştı! Nefes almak bile zorlaştı

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
28 May 2024 16:37 - Güncelleme : 28 May 2024 16:38
Termometreler 50 dereceyi aştı! Nefes almak bile zorlaştı

Pakistan'da termometreler 50 dereceyi aşarken sıcak çarpması şikayetiyle hastanaye başvuralarda rekor artış oldu.

Pakistan'ın güneyi sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor. Sind Eyaleti'ndeki Mohenjo-Daro alanında sıcaklık 52,2 olarak ölçüldü.

Termometreler 50 dereceyi aştı! Nefes almak bile zorlaştı - 1. Resim

Eyaletteki Sukkur Kenti de sıcak havadan etkilenen yerler arasında. Kent sakinleri İndus nehrine girerek serinlemeye çalıştı.

Termometreler 50 dereceyi aştı! Nefes almak bile zorlaştı - 2. Resim

HASTANE BAŞVURULARINDA REKOR ARTIŞ

Sıcak çarpması şikayetiyle hastanelere başvurulardaysa rekor bir artış oldu. Doktorlar halkı gerekli olmadıkça dışarı çıkmamaları ve bol sıvı tüketmeleri konusunda uyardı.

Termometreler 50 dereceyi aştı! Nefes almak bile zorlaştı - 3. Resim

Gönüllüler kent sokaklarında halka buzlu su ikram etti. Sıcaklar en fazla sokakta çalışmak zorunda kalanları etkiliyor.

Termometreler 50 dereceyi aştı! Nefes almak bile zorlaştı - 4. Resim

Uzmanlar, Asya ülkelerinde sıcak hava dalgalarının sıklaşmasını küresel ısınmaya bağlıyor.

Termometreler 50 dereceyi aştı! Nefes almak bile zorlaştı - 5. Resim

Pakistan'da eriyen buzular ve yoğunlaşan muson yağmurları nedeniyle sel felaketlerinde de artış yaşanıyor. 2022'deki sel felaketinde ülkenin üçte biri su altında kalmıştı.

Termometreler 50 dereceyi aştı! Nefes almak bile zorlaştı - 6. Resim

Kaynak: Anadolu Ajansı
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