Termometreler 50 dereceyi aştı! Nefes almak bile zorlaştı

28 May 2024 16:37 - Güncelleme : 28 May 2024 16:38

Pakistan'ın güneyi sıcak hava dalgasıyla mücadele ediyor. Sind Eyaleti'ndeki Mohenjo-Daro alanında sıcaklık 52,2 olarak ölçüldü.

Eyaletteki Sukkur Kenti de sıcak havadan etkilenen yerler arasında. Kent sakinleri İndus nehrine girerek serinlemeye çalıştı.

HASTANE BAŞVURULARINDA REKOR ARTIŞ

Sıcak çarpması şikayetiyle hastanelere başvurulardaysa rekor bir artış oldu. Doktorlar halkı gerekli olmadıkça dışarı çıkmamaları ve bol sıvı tüketmeleri konusunda uyardı.

Gönüllüler kent sokaklarında halka buzlu su ikram etti. Sıcaklar en fazla sokakta çalışmak zorunda kalanları etkiliyor.

Uzmanlar, Asya ülkelerinde sıcak hava dalgalarının sıklaşmasını küresel ısınmaya bağlıyor.

Pakistan'da eriyen buzular ve yoğunlaşan muson yağmurları nedeniyle sel felaketlerinde de artış yaşanıyor. 2022'deki sel felaketinde ülkenin üçte biri su altında kalmıştı.