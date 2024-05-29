Terör örgütü DEAŞ'tan posterli tehdit: Siz maçı bekleyin biz de sizi bekliyoruz

29 May 2024 12:52 - Güncelleme : 29 May 2024 13:06

Terör örgütü DEAŞ, ABD ve Batı Hint Adaları'nda düzenlenecek Kriket T20 Dünya Kupası'nı hedef alacağına dair tehditte bulundu. Bir poster yayımlayan terör örgütü, New York'taki Nassau Stadyumu'na ve 9 Haziran tarihine gönderme yaptı.

''SİZ MAÇLARI BEKLEYİN, BİZ DE SİZİ BEKLİYORUZ''

İki ezeli rakip Hindistan ve Pakistan'ın maça çıkacağı günü işaret eden DEAŞ, posterde, ''Siz maçları bekleyin'' mesajı verirken kırmızı kan efektli yazı tipiyle ''Biz de sizi bekliyoruz'' yazıyordu.

Posterde ayrıca siyah kapüşonlu ceket giyen bir kişi ve gökyüzünde uçan iki İHA bulunuyor. Gizemli figürün sırtına bağlı bir keskin nişancı tüfeği ve saat kadranıyla donatılmış bir boru bombası gibi görünen bir şey var.