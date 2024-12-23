Terör örgütü PKK'nın kaçırdığı kadın yaşadığı dehşeti anlattı! '13 yaşına gelmeden kızlara tecavüz ediyorlar'

23 Aralık 2024 14:48 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 14:52

Suriye'nin Afrin ilçesinde 2017 yılında terör örgütü PKK/YPG mensuplarınca kaçırılan kadının anlattıkları tüyler ürpertti. 15 gün boyunca terör örgütü tarafından esir alınan kadın yaşadığı dehşeti anlattı. "Kızlar daha 13 yaşına gelmeden onlara tecavüz ediyorlar. Ölülere bile zarar veriyorlar." diyen kadın tüm yaşananları gözler önüne serdi.

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Suriye'nin Afrin​ ilçesinde 2017 yılında terör örgütü PKK/YPG mensuplarınca kaçırılan 51 yaşındaki M.M.'nin anlattıkları dehşete düşürdü. Eşini ve büyük oğlunu kaybettiğini, üç çocuğuyla Türkiye'ye sığınmak üzere 2017'de Halep'ten otobüsle yola çıktıklarını söyleyen M.M. 15 gün boyunca tecavüze uğradığını anlattı.

15 GÜN BOYUNCA TECAVÜZE UĞRADI

O zamanlar terör örgütü PKK/YPG işgali altında olan Afrin ilçesi girişinde örgüt mensupları tarafından otobüslerin durdurulduğunu anlatan M.M, daha sonra terör örgütü mensuplarınca bir eve götürüldüklerini ifade etti.

Kendisinin aralarında bulunduğu dört kadının terör örgütü PKK/YPG'nin sözde elebaşılarından biri tarafından alıkonulduğunu ve başka bir eve götürüldüklerini ifade eden M.M, 15 gün boyunca örgüt üyelerinin tecavüzüne uğradığını dile getirerek, "Ben o 15 gün içinde çok perişan haldeydim. Oradan çıktıktan sonra her anlamda perişandım." dedi.

"TÜRKİYE İLK GİRDİĞİMDE ŞÜKÜR SECDESİ YAPTIM"

M.M, şunları anlattı:

"PKK/YPG terör örgütünün kadın görevlileri, bize insan değil, sanki hayvan muamelesi yapıyorlardı. Bize çok işkence yapar, tekme atar ve duvara çarparlardı. Ben yola çıktığımda Türkiye'ye gelecektim ama bu olaydan sonra gelemedim tekrar geldiğim yere geri döndüm. Münbiç'te benim akrabalarım oturuyordu oraya gittim. Oradaki hastaneye giderek tedavi gördüm. Kendimi toparladıktan sonra Türkiye'ye gelebildim. Türkiye ilk girdiğimde şükür secdesi yaparak, yeri öptüm. Sağ salim çıktığım için Allah'a hamdolsun."

"13 YAŞINA GELMEDEN ONLARA TECAVÜZ​ EDİYORLAR"

M.M, hayatının en zor anlarını terör örgütünün kendisini alıkoyduğu zamanda yaşadığını belirtti.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'den çıkmasını isteyen M.M, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bütün dünyaya ve Avrupa ülkelerine sesleniyorum; Suriye içinde bu terör örgütüne bağlı olan ve bunlar adına silah taşıyan herkesin çıkmasını istiyorum çünkü bunlar insan değil, kadınlara ve kızlara tecavüz ediyorlar. Kızlar daha 13 yaşına gelmeden onlara tecavüz ediyorlar. Ölülere bile zarar veriyorlar. Onların olduğu yerdeki insanlar, çok büyük zorluklar çekiyor. Kimsenin evinden çıkmasına izin vermiyorlar, çıkanların kimliğini alıyorlar. Bu PKK/YPG terör örgütünün Suriye'nin içinden çıkmasını istiyoruz. Bunun için herkese sesleniyoruz, bu kişilerin çıkarılmasını ve ait oldukları yerlere gitmelerini istiyoruz."