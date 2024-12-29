Terör örgütü PKK/YPG İsrail'den yardım istedi!

29 Aralık 2024 21:12 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 21:19

İsrail devlet televizyonu, Suriye’de sıkışan ve panikleyen terör örgütü PKK/YPG’nin İsrail'den yardım istediğini yazdı. Geçtiğimiz günlerde İsrail ile PKK/YPG terör örgütü arasında bir iletişim kanalı kurulduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Suriye’de Esed rejiminin yıkılmasının ardından terör örgütü PKK/YPG’de panik havası esiyor. Sıkışan terör örgütü soykırımcı İsrail’e sığındı. İsrail devlet televizyonu KAN, Suriye​'nin kuzeydoğusunu işgal altında tutan terör örgütü PKK/YPG'nin ABD​'nin güçlerini bölgeden çekme ihtimaline karşı, Washington yönetimini ikna etmesi için İsrail'den yardım istediğine yer verdi.

“ENDİŞE VE PANİK HAVASI VAR”

KAN'ın haberinde, ABD'nin Suriye'den güçlerini çekmesi ihtimali nedeniyle PKK/YPG'de endişe ve panik havasının hakim olduğu belirtildi.

İSMİ AÇIKLANMADI

KAN'a konuşan, ismi açıklanmayan PKK/YPG'li bir terörist, İsrail'in uluslararası platformlarda örgüte siyasi destek sağlaması ile ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın ekibini Suriye'deki "uluslararası koalisyonu" desteklemeye devam etmeye ve "Türkiye'den gelen tehditleri" durdurmaya ikna etmesi halinde, bunun PKK/YPG ve İsrail ilişkileri için tarihi bir dönüm noktası olacağını ifade etti.

İLETİŞİM KANALI KURULDU

Ayrıca haberde, geçen haftalarda, İsrail ile PKK/YPG terör örgütü arasında bir iletişim kanalı kurulduğu kaydedildi.

Öte yandan yurt içinde ve yurt dışında terör örgütlerine yönelik operasyonlar sürüyor. İnlerine saklanan teröristler tek tek etkisiz hale getiriliyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan en son açıklamada, Pençe-Kilit​ bölgesinde 2, Fırat Kalkanı bölgesinde de 2 olmak üzere 4 PKK​'lı teröristin öldürüldüğü duyuruldu.