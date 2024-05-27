Terör örgütünden motosikletli saldırı: 10 kişi öldü, 160 kişi kaçırıldı

27 May 2024 12:50 - Güncelleme : 27 May 2024 12:59

Nijerya'nın Niger eyaletine bağlı Kuchi bölgesine motosikletle gelen terör örgütü Boko Haram üyeleri, saatler süren saldırı düzenlediler.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, 160 kişi de kaçırıldı. Çok sayıda evin kundaklandığı saldırıda, teröristler bölge sakinlerinin gıda ürünlerini gasp etti.

ŞİMDİYE KADAR ON BİNLERCE KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde on binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenliyor.