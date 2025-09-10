Menü Kapat
TGRT Haber
Benim Sayfam
26°
Dünya
Terör örgütüne ağır darbe! Üst düzey yöneticisi etkisiz hale getirildi

Somali'de faaliyet gösteren terör örgütü Eş Şebab'a ağır bir darbe indirildi. Somali Cumhurbaşkanı'na yönelik suikast ve pek çok bombalı saldırının planlayıcısı olan örgütün üst düzey yöneticilerinden biri etkisiz hale getirildi.

Terör örgütüne ağır darbe! Üst düzey yöneticisi etkisiz hale getirildi
Afrika ülkelerinden Somali'de yıllardır yönetimi ele geçirmek için silahlı mücadele yürüten ve 2010'da bir başka terör örgütü El Kaide'ye bağlılığını bildiren Eş Şebab'a bir darbe daha vuruldu.

ÜST DÜZEY TERÖRİST ETKİSİZ HALDE

İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı (NISA), ülkenin güneyindeki Aşağı Şabelle bölgesine bağlı Ugunji beldesinde düzenlediği operasyonda terör örgütü 'ın üst düzey yöneticilerinden Mohamed Abdi Dhiblaawe Afrah'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Terör örgütüne ağır darbe! Üst düzey yöneticisi etkisiz hale getirildi

SUİKAST VE BOMBALI EYLEMLERİN SORUMLUSUYDU

Afrah'ın 18 Mart'ta Ceel Gaabta kavşağında Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'a yönelik düzenlenen terör saldırısının planlayıcısı olduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, teröristin ülke genelinde sivillerin zarar gördüğü birçok patlamanın da sorumlusu olduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Eş-Şebab bir kez daha ağır bir darbe almıştır. Örgütün yapısı zayıflatılmaya devam edilecek, bu teröristle ilgili ek bilgiler kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

