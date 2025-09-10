Terör örgütüne ağır darbe! Üst düzey yöneticisi etkisiz hale getirildi

Afrika ülkelerinden Somali'de yıllardır yönetimi ele geçirmek için silahlı mücadele yürüten ve 2010'da bir başka terör terör örgütü El Kaide'ye bağlılığını bildiren Eş Şebab'a bir darbe daha vuruldu.

ÜST DÜZEY TERÖRİST ETKİSİZ HALDE

Somali İstihbarat ve Güvenlik Teşkilatı (NISA), ülkenin güneyindeki Aşağı Şabelle bölgesine bağlı Ugunji beldesinde düzenlediği operasyonda terör örgütü eş-Şebab'ın üst düzey yöneticilerinden Mohamed Abdi Dhiblaawe Afrah'ın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

SUİKAST VE BOMBALI EYLEMLERİN SORUMLUSUYDU

Afrah'ın 18 Mart'ta Ceel Gaabta kavşağında Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'a yönelik düzenlenen terör saldırısının planlayıcısı olduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, teröristin ülke genelinde sivillerin zarar gördüğü birçok patlamanın da sorumlusu olduğu aktarıldı.

Açıklamada, "Eş-Şebab bir kez daha ağır bir darbe almıştır. Örgütün yapısı zayıflatılmaya devam edilecek, bu teröristle ilgili ek bilgiler kamuoyuyla paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.