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Ters kırmızı üçgen yeniden ortaya çıktı! Boyalı saldırı: Alman medyası öldürür

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
27 Ağustos 2024 17:00 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 17:08
Ters kırmızı üçgen yeniden ortaya çıktı! Boyalı saldırı: Alman medyası öldürür

Almanya'nın başkenti Berlin'de günlük olarak yayımlanan 'Tagesspiegel' gazetesinin yayınevine boyalı saldırı düzenlendi. Berlin'de yasak olan 'ters kırmızı üçgen' çizilmesi dikkatlerden kaçmadı. 

Almanya'da kimliği belirlenemeyen kişiler, Berlin'de günlük olarak yayımlanan 'Tagesspiegel' gazetesinin yayınevine boyalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırganlar, gazetenin ofis binasının girişine kırmızı boya püskürttü, kepengine ise ''Alman medyası öldürür'' yazdı. 

'TERS KIRMIZI ÜÇGEN' SEMBOLÜ

Boya ile yazılan yazının yanına ise 'ters kırmızı üçgen' çizildiği görüldü. 'Ters kırmızı üçgen' Berlin'deki SDP parti merkezine düzenlenen benzer bir boyalı saldırının ardından yasaklanmıştı. 

Ters kırmızı üçgen yeniden ortaya çıktı! Boyalı saldırı: Alman medyası öldürür - 1. Resim

ÜLKE GENELİNDE YASAKLANMASI BEKLENİYOR

Öte yandan Berlin'de 'ters kırmızı üçgen' sembolü Hamas'ın yayımladığı kliplerde görülmüştü. Aynı zamanda Filistin bayrağı üzerinde de bulunan "ters kırmızı üçgen" sembolü Berlin Eyalet Senatosu tarafından yasaklanmıştı.

Senato'da bu yönde hazırlanan tasarıya hem iktidar koalisyonu hem de Almanya İçin Alternatif (AfD) Partisi destek verdi.

Tasarının federal düzeye de taşınarak tüm Almanya'yı kapsar hale gelmesi bekleniyor.

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Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
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