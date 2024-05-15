Teşhis konulamayan hastalık ülkedeki 13 kişiyi öldürdü!

15 May 2024 12:33 - Güncelleme : 15 May 2024 12:39

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde 'teşhis konulamayan hastalık' 13 kişinin ölümüne neden oldu. İlk kez şubat ayında Zamfara'ya bağlı Maradun bölgesinde ortaya çıkan hastalık ardından Shinkafi, Gusau gibi eyaletlere de yayıldı.

Söz konusu bu 3 bölgede aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 505 kişide "teşhis konulamayan hastalık" vakası görüldü ve hastalık nedeniyle 13 kişi hayatını kaybetti.

HHASTALIĞIN SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Yetkililer, hastalığın nedeninin araştırılması için uzman ekip gönderildiğini açıkladı ve hastalığın yayılmasını önlemek için federal hükümetten yardım istedi.

Nijerya'nın Kano ve Sokoto eyaletlerinde de nisanda "teşhis konulamayan hastalık" nedeniyle yaklaşık 50 kişi hayatını kaybetmişti.