Tesla boykotu şiddet eylemlerine dönüştü! Bayiyi ateşe verene 20 yıl hapis istemi

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın, Donald Trump yönetimindeki ABD hükümet organlarını tasfiye etmesine karşılık ABD halkı protestolara ve boykota başladı. Protestolar şiddet eylemlerine dönüştü, Tesla bayisini ateşe veren bir kişinin ardından 'iç terör' uyarısı yapılarak, pazarlıksız 20 yıl hapis isteminde bulunuldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın adeta sağ kolu haline gelen teknoloji milyarderi Elon Musk, ABD hükümet organlarını tasfiye etmesi nedeniyle ülkede protesto ve boykot edilmeye başlandı. Dünyanın en zengin insanı olan Musk'ın servetine ket vurmak isteyen halk, 'Tesla boykot hareketi (Tesla Takedown)' başlattı. Euronews'in haberine göre ülke genelinde Musk'ın sahibi olduğu Tesla bayileri önünde toplanan halkın "Elon'dan nefret ediyorsan korna çal" ve "Milyarder oligarşi kardeşliğiyle savaş" gibi pankartlar açtıkları görüldü.

TESLA BAYİSİNİ KUNDAKLADI

Boykot ve protestolar sürerken ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, sosyal medya hesabından paylaştığı ‘Adalet geliyor’ başlıklı video mesajında, 7 Mart'ta Colorado eyaletinde bir Tesla bayisine yangın bombası atmakla suçlanan Cooper Jo Frederick hakkında istenen cezayı açıkladı.

20 YIL HAPSİ İSTENDİ

Bondi, Fredrick aleyhine 20 yıl hapis cezası istediklerini belirterek, tüm bu olayların kamu güvenliği için tehdit oluşturduğunu ve bu nedenle pazarlık yapılmayacağını söyledi.

'İÇ TERÖR' UYARISI

Tesla bayisinin kundaklanmasını 'iç terör' olarak değerlendiren Bondi, “Açıkça belirttim; Tesla mülklerine karşı iç terör dalgasına katılırsanız, sizi bulacağız, tutuklayacağız ve parmaklıklar ardına atacağız” ifadelerini kullandı.

https://x.com/AGPamBondi/status/1906842919195013241

Öte yandan ABD basınında, Bakan Bondi'nin söz konusu uyarıları, ülkede ilerleyen dönemde Tesla bayilerine yönelik protestolara katılmayı planlayanlara yönelik "tehdit" olarak nitelendirildi.

TESLA BOYKOTU VE PROTESTOLAR

Tesla boykotu Avrupa'da başlayarak, ABD'nin her eyaletine yayıldı. Elon Musk'ın siyasi katılımları bu durumu en çok etkileyen neden oldu. Musk'ın Avrupa siyasetine müdahil olmasının yansıması ise Tesla satışlarında oldu. Özellikle Almanya'da Tesla satışlarının düştüğü bildirildi.

Tesla'nın otomobil teslimatları, sahibi Elon Musk'ın siyasi eylemlerinin tartışmalara yol açtığı bu yılın ilk çeyreğinde, yıllık bazda yaklaşık yüzde 13 oranında azaldı.

ABD Başkanı Donald Trump, kıdemli danışmanı olarak atadığı Musk'a desteğini göstermek amacıyla bir Tesla araç satın almıştı.

Trump, Tesla bayilerine yönelik şiddet eylemlerinin "iç terör" olarak nitelendirileceğini ve failler için ağır sonuçlar doğuracağını vurgulamıştı.