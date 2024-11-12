Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Tesla kazada kapılarını kilitledi, 4 kişi yanarak can verdi! 1 kişi şans eseri kurtuldu

Tesla kazada kapılarını kilitledi, 4 kişi yanarak can verdi! 1 kişi şans eseri kurtuldu

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
12 Kasım 2024 13:02 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 13:04
Tesla kazada kapılarını kilitledi, 4 kişi yanarak can verdi! 1 kişi şans eseri kurtuldu

Kanada'nın Toronto şehrinde Tesla aracı bir trafik kazası sırasında kapılarını otomatik olarak kilitledi. Araçta çıkan yangın nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yoldan geçen kişinin camı kırmasıyla kurtuldu. 

Kanada​'nın Toronto​ şehrinde meydana gelen kazada, Tesla​ marka araç, yüksek hızla bariyerlere çarptı. O esnada Tesla, kapılarını otomatik olarak kilitledi. Araçta çıkan yangın nedeniyle 25 yaşındaki Neelraj Gohil, 29 yaşındaki ablası Ketaba Gohil ile arkadaşları Jay Sisodiya ve Digvijay Patel feci şekilde can verdi.

Tesla kazada kapılarını kilitledi, 4 kişi yanarak can verdi! 1 kişi şans eseri kurtuldu - 1. Resim

POSTA ÇALIŞANI CAMI KIRIP KURTARDI

Araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybederken 20'li yaşlarındaki bir kadın ise olay yerinden geçen posta çalışanı Rick Harper sayesinde kurtuldu.

Tesla kazada kapılarını kilitledi, 4 kişi yanarak can verdi! 1 kişi şans eseri kurtuldu - 2. Resim

Harper, çevrede bulduğu metal bir çubukla camı kırdı ve son anda kadını araçtan çıkarmayı başardı. Harper, yoğun duman nedeniyle araçta başka insanların olduğunu göremediğini söyledi. 

Tesla kazada kapılarını kilitledi, 4 kişi yanarak can verdi! 1 kişi şans eseri kurtuldu - 3. Resim

TESLA ARAÇLARDA MANUEL SİSTEM VAR

Tesla araçlarındaki elektronik kapı sisteminin kaza sırasında güç kesilmesi nedeniyle açılmadığı anlaşıldı. Uzmanlar ise Tesla kullanıcılarını araçta manuel açma sistemi olduğu konusunda uyardı. Fakat bu özelliğin pek kullanılmaması nedeniyle bazı kişilerin bilmediği, kaza sırasında ise kullanımın zorunlu olduğu belirtildi. 

Tesla kazada kapılarını kilitledi, 4 kişi yanarak can verdi! 1 kişi şans eseri kurtuldu - 4. Resim

Polis, kazanın kesin nedenini araştırıyor.

Tesla kazada kapılarını kilitledi, 4 kişi yanarak can verdi! 1 kişi şans eseri kurtuldu - 5. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
torontokanadatesla

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...