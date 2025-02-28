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The Economist'in kapağında dikkat çeken Erdoğan detayı! 'Yeni dünya düzeni'

Birleşik Krallık merkezli The Economist dergisi, bu hafta yayımladığı yeni sayısının kapağında dünya liderlerine yer verdi. Derginin kapağında "The Don's New World Order (Don'un Yeni Dünya Düzeni)" başlığı yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kapakta yer alması dikkat çekti.

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The Economist'in kapağında dikkat çeken Erdoğan detayı! 'Yeni dünya düzeni'
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
28.02.2025
saat ikonu 13:13
|
GÜNCELLEME:
28.02.2025
saat ikonu 13:13

The Economist, yayınladığı yeni kapağında ABD Başkanı Donald Trump'ın küresel güç için mafyavari bir mücadele başlattığını iddia etti. İkinci Dünya Savaşı'nın sona erdiği 1945 sonrası kurulan dünya düzeninin bozulduğunu öne süren dergi, "Büyük güçlerin anlaşmalar yaptığı ve küçük güçlere zorbalık yaptığı, güçlünün haklı olduğu bir dünya hızla yaklaşıyor." dedi..

7 DÜNYA LİDERİ YER ALDI

Derginin görselinde ise kırmızı bir zemin üzerine siyah renkte, yedi ülke başkanı koyuldu. Yakından uzağa şeklinden resmedilen görselde, başlıktan da anlaşılacağı üzere ilk sırada ABD Başkanı Donald Trump yer alıyor.
Dergide Trump'ın arkasında sırasıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Suudi Arabistan Başbakanı Muhammed bin Selman, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu yer alıyor.

'Güçlü olanın haklı olduğu' bir dünya hızla yaklaşıyor.

'1945 SONRASI DÜZENİN ÇÖKÜŞÜ, HIZ KAZANIYOR'

Derginin kapağını Instagram hesabından paylaşan The Economist, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "1945 sonrası düzenin çöküşü, hız kazanıyor. Bu hafta BM’de yaşanan olağanüstü sahnelerde, Amerika, Ukrayna ve Avrupa’nın karşısında Rusya ve Kuzey Kore’nin yanında yer aldı.

ALMANYA UYARISI DİKKAT ÇEKTİ

Öte yandan, Almanya’nın muhtemel yeni şansölyesi Friedrich Merz, NATO’nun haziran ayına kadar sonunun gelebileceği konusunda uyardı. Büyük güçlerin anlaşmalar yapıp küçükleri sindirdiği, “güçlü olanın haklı olduğu” bir dünya hızla yaklaşıyor. Trump ekibi, bu pazarlıkların barışı getireceğini ve Amerika’nın 80 yıl boyunca sömürülmesinin ardından nihayet süper güç statüsünü kâra dönüştüreceğini iddia ediyor. Ancak gerçekte, bu yaklaşım dünyanın daha tehlikeli hale gelmesine, Amerika’nın ise daha zayıf ve yoksul olmasına yol açacak. Nasıl mı?"

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Sıkça Sorulan Sorular

The Economist dergisi kime ait?
The Economist, Londra merkezli "The Economist Newspaper Ltd. "'in sahibi olduğu liberal görüşlü haftalık haber, uluslararası ilişkiler ve ekonomi dergisidir.
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