The Economist'in kapağındaki Trump şifresi! Komplo teorileri sınır tanımıyor

17 Temmuz 2024 10:26 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 11:09

Her yıl hazırladığı kapaklarla ses getiren İngiliz The Economist dergisi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın uğradığı suikast girişiminin ardından yeniden gündeme geldi.

Derginin 2024 yılı için hazırladığı kapakta ABD seçimleri, rezerv paralarda düşüş, elektrikli otomobiller ve Çin, yenilenebilir enerji, insan beynine implant ve yapay zeka ile ilgili çizimler yer aldı.

TRUMP SÜLİETİNİN KULAĞINDAKİ SORU İŞARETİ...

Ancak derginin kapağında Putin'in hemen üstünde yer alan Donald Trump silueti, suikast girişimi sonrası yeniden gündeme oturdu.

Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump, Pensilvanya'da düzenlediği miting sırasında silahlı saldırıya uğrayarak kulağından yaralanmıştı.

TESADÜFÜN BÖYLESİ!

Kapağın yeniden gündeme gelmesinin en büyük nedeni ise, Trump'ın tam kulağına denk gelen soru işareti ve Trump'ın suikastta benzer şekilde kulağından yaralanması.

Komplo teorisyenleri kapaktaki işaretin tesadüf olmadığını, saldırının planlı olabileceğini savundu.