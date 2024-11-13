The Guardian X'e veda etti! Aşırı sağ ve ırkçılık gerekçe gösterildi

13 Kasım 2024 18:06 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 18:09

İngiltere'nin saygın yayın organlarından The Guardian, artık X (eski Twitter) platformunda içerik paylaşımı yapmama kararı aldığını duyurdu. Gazete platformda yer alan 'aşırı sağ komplo teorileri ve ırkçı içeriklerin' artması nedeniyle böyle bir tasarrufa gittiğini belirtti.

İngiliz basınının önde gelen yayın organlarından The Guardian, "aşırı sağcı komplo teorileri ve ırkçı içeriklerin yaygınlığı" gerekçesiyle artık X platformunda paylaşım yapmayacağını duyurdu.

Gazetenin X üzerinde 80'den fazla hesabı ve yaklaşık 27 milyon takipçisi bulunuyor.

'IRKÇILIK VE AŞIRI SAĞ' GEREKÇE GÖSTERİLDİ

Guardian, "rahatsız edici içerikler"in platformda sıkça yer alması sebebiyle bu mecrada aktif olarak yer almanın artık doğru bir tercih olmadığına karar verdiğini belirtti. Açıklamada, platformda yayılan aşırı sağcı komplo teorileri ve ırkçı söylemlerin uzun süredir endişe kaynağı olduğu ifade edildi.

KARAR ABD SEÇİMLERİNİN ARDINDAN ALINDI!

ABD başkanlık seçimlerindeki haber ve paylaşımların da bu rahatsızlığın seviyesini yükselttiğini belirtilen gazeteden şu ifadeler paylaşıldı:

"Bu platformdaki rahatsız edici içerikler, aşırı sağ komplo teorileri ve ırkçı paylaşımlar nedeniyle Guardian’ın resmi hesaplarından paylaşım yapmayacağız. ABD başkanlık seçimleri, X’in toksik bir platform haline geldiğini ve Elon Musk’ın siyasi gündemini belirlenmesinde rol oynadığını gösterdi."

'X'İN ROLÜ AZALDI'

Sosyal medyanın yeni kitlelere ulaşmada değerli bir araç olduğu vurgulanırken, X platformunun bu konuda artık daha sınırlı bir etkiye sahip olduğu belirtildi. Açıklamada, "Gazeteciliğimiz tüm okuyucularımıza sitemizde erişilebilir durumdadır. Önceliğimiz, insanların theguardian.com adresini ziyaret ederek burada çalışmalarımıza destek olmaları" ifadesine yer verildi.

Ayrıca gazete, okuyucu desteğine dayalı iş modelinin, sosyal medya platformlarının algoritmalarına bağlı kalmadan sürdürülebilir olduğunu da öne çıkardı.