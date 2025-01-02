The Simpsons 2025 tahminleri hayranları bir hayli korkuttu! Doğru çıkarsa bu yıl çok korkunç geçecek

02 Ocak 2025 17:16 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 17:31

Dünyanın en uzun soluklu ve kendinden çokça bahsettiren animasyon dizisi The Simpsons, gelecek tahminleriyle sık sık gündemdeki yerini koruyor. Ünlü animasyon dizisinin 2025 için öngördüğü tahminler doğruysa, bu yıl yaşanacaklar hayranları korkutmaya yetiyor.

The Simpsons bunu da bildi! Yüzyılın felaketini 28 yıl önce öngördü

The Simpsons bunu da bildi! Yüzyılın felaketini 28 yıl önce öngördü

Dünyanın en uzun soluklu animasyon dizilerinden biri olan The Simpsons, geleceği tahmin ettiği yönünde çıkan spekülasyonlarla sık sık gündeme geliyor.

İngiltere'deki yaşam maliyeti krizinden, 2024 ABD seçim haritasına ve Donald Trump'ın başkanlık kariyerine kadar birçok olayı tahmin eden dizi gözlerini üzerine çekerken dizinin hayranları diğer tahminleri de oldukça merak ediyor.

DİZİNİN 3. DÜNYA SAVAŞI BÖLÜMLERİ GÜNDEME GELDİ

Küresel gerilimlerin artmasının ardından The Simpsons​'ın, 3. Dünya Savaşı'na dair bölümleri de yeniden gündeme geldi. Özellikle 1987'deki kısa bir bölümde Homer, savaşın başladığına inanarak aile üyelerini evinin bahçesinde yer alan bir sığınağa götürmeye çalışır.

Bir başka bölümde ise Lisa'nın İngiliz nişanlısı Hugh'un 3. Dünya Savaşı'ndan bahsetmesi dikkat çekmişti. Bu sahneler, dizinin hayranları tarafından "Yeni bir savaşın habercisi olabilir mi?" diye tartışılıyor.

DİZİNİN 2025 TAHMİNLERİ GENİŞ YANKI BULDU

The Simpsons'ın geçmişteki 'kehanetlerinin' bir kısmının gerçekleşmiş olması, şimdilerde fark edilen eski tarihli tahminlerin yeniden ciddiyetle değerlendirilmesine neden oluyor. Dizinin 2025 için öngördüğü ileri sürülen kıyamet; savaş ve zombi salgını temaları sosyal medyada geniş yankı buldu.

Hayranlar, "The Simpsons yine haklı çıkacak mı?" sorusunu endişeyle dile getirdi. Dizi her ne kadar kurgu olsa ve yapımcıları çokça kez bölümlerini hiçbir şekilde 'kehanete' dayandırmadan çektiklerini söyleseler de başta hayranları olmak üzere milyonlarca insan, detaylara anlam yüklemeye devam ediyor.