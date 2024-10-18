The Simpsons bunu da bildi! Yüzyılın felaketini 28 yıl önce öngördü

18 Ekim 2024 10:09 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 11:10

Dünyada kendinden çokça söz ettiren ve öngörüleriyle sık sık gündeme gelen The Simpsons bir kez daha hayranlarını şoke eti. Çizgi filmin hayranları, sevilen animasyon dizisinin bu seferki öngörüsünün Florida'da yaşanan ve yüzyılın felaketi olarak adlandırılan Milton Kasırgası olduğunu ileri sürdü.

Dünyaca ünlü ve öngörüleriyle sık sık gündeme gelen The Simpsons​ çizgi filminin 1996 yılında yayınlanan "Kasırga Neddy" adlı bölümünde, Springfield kasabası büyük bir fırtınaya hazırlanırken yaşanan kaos, bu ayın başlarında Florida​'yı vuran gerçek bir kasırga​ olan Milton Kasırgası​'na ilginç bir şekilde çok benziyor.

The Simpsons'ın 8. sezon 8. bölümünde, kasırga uyarısı üzerine panikleyen Simpson ailesi, sokakları adeta silip süpüren seller ve evlere sığınmaya çalışan insanlar gibi sahneler yer alıyor. Bu sahneler, Milton Kasırgası sırasında Florida'da yaşanan kaosla neredeyse birebir örtüşüyor.

Hayranlar, sadece bu bölümle sınırlı kalmayarak, dizinin geçmişte de benzer kasırga temalı bölümlerde bulunduğunu ve bu bölümlerin gerçek hayatta yaşanan olaylarla uyuştuğunu ifade ediyorlar.

Örneğin, 2013 yılında gerçekleşen ve Saint Lucie Bölgesi'ni vuran bir fırtınaya benzer bir olay, daha önce bir The Simpsons bölümünde işlenmişti.

"THE SIMPSONS FALCIDIR"

Sosyal medyada hızla yayılan bu iddialar, dizinin hayranları arasında büyük bir heyecan oluştururken, bazıları ise bu benzerliklerin tesadüften öte bir anlam taşıdığına inanıyor.

"The Simpsons falcıdır, söyledikleri her şey gerçek olur" gibi yorumlar yapılırken, bazıları da dizinin geleceği tahmin etme yeteneği nedeniyle şoke olmuş durumda.

Ancak, bu iddialara karşı çıkanlar da bulunuyor. Bu kişiler, dizinin bu kadar çok olayı önceden tahmin etmesinin imkansız olduğunu ve bu benzerliklerin sadece tesadüf olabileceğini savunuyorlar.

"The Simpsons hiçbir şeyi tahmin etmedi ve hiçbir zaman da etmedi. Bu sadece bir çizgi film" diyenler de var.