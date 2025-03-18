The Simpsons tahminleriyle 2025'i işaret etmişti! Şimdiden 4 ülke deneyimledi

Dünyanın en uzun soluklu ve tahminleriyle milyonların merakla yorumladığı, kendinden çokça bahsettiren animasyon dizisi The Simpsons (Simpsonlar), yine gündeme geldi. Ünlü animasyon dizisinin 2025'te 'dünyanın karanlığa gömüleceği' tahmini, ülkelerin birer birer kararmasıyla gerçeğe dönüşüyor.

Dünyanın en uzun soluklu animasyon dizilerinden biri olan The Simpsons (Simpsonlar), geleceği tahmin ettiği yönünde çıkan spekülasyonlarla sık sık gündeme geliyor. Dizinin son olarak 2025 ile ilgili tahminleri gün yüzüne çıkmıştı.

Bu tahminler arasında 1998 yapımı "Springfield'ın Son Günü" bölümünde kasabanın bir anda elektriksiz kalıp karanlığa gömüldüğü bir senaryo işleniyor. 1998'de çekilen ve "elektrik yoksunluğu" temasının işlendiği bölümde takvimler ise 2025 yılını gösteriyor.

YILIN İLK AYLARINDA 4 ÜLKE KARANLIĞI DENEYİMLEDİ

İnternette viral olan bölüm üzerine 2025'in 'elektrik kesintileri yılı' olacağı şeklinde komplo teorileri ortaya atılırken, 3 ülke şimdiden karanlığın tadına fazlasıyla baktı.

2025'in ilk 3 ayında karanlığı ilk olarak Amerika ve Asya ülkeleri deneyimledi.

9 Şubat'ta Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da bir maymunun trafoya girmesiyle koca ülke elektriksiz kaldı. 22 milyon insanın 24 saatten fazla elektriksiz kaldığı olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.



26 Şubat'ta ise Güney Amerika ülkesi Şili'de elektrikler kesildi, ülke karanlığa gömüldü.

15 Mart'ta ise Karayipler ülkesi Küba'da elektrikler kesildi. Ulusal Elektrik Sistemi'nde çökme yaşandı ve Havana sokakları sadece jeneratörü olan yerlerin ışığına kaldı.

Son olarak karanlığı Orta Amerika ülkesi Panama yaşadı. 17 Mart'ta Panama'da bir santralde yaşanan trafo patlaması nedeniyle ülkenin büyük bir bölümü elektriksiz kaldı.

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, "Boquete'de elektriksiz kaldım. Affedilemez bir durum. Aldığım bilgiye göre hasar çok büyük. Ulusal Kamu Hizmetleri Kurumu (ASEP) ve Enerji Sekreterliğinden derhal rapor isteyeceğim, buna göre harekete geçecekler. Bu kadar kötü hizmet yeter" ifadelerine yer verdi.