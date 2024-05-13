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THY uçağında panik! Kabinden dumanlar yükseldi, pilot acil iniş yaptı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
13 May 2024 10:22 - Güncelleme : 13 May 2024 10:32
THY uçağında panik! Kabinden dumanlar yükseldi, pilot acil iniş yaptı

Türk Hava Yolları’nın (THY) TC-JIT tescilli Airbus A330 tipi uçağı havada arıza yaptı. Kabinden dumanların yükselmesi üzerine pilot, Manchester Havalimanı’na acil iniş yaptı.

Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul - Manchester seferini gerçekleştiren TC-JIT tescilli Airbus A330 tipi uçakta yaşanan bir arıza büyük paniğe neden oldu.

Uçağın kabininden dumanlar yükselmesi üzerine hemen durumu pilotlara bildirildi. Pilotlar da kuleden acil iniş talep etti. Kule, pilotun acil iniş talebi üzerine Manchester Havalimanı’ndaki tüm iniş ve kalkışları durdurdu.

THY uçağında panik! Kabinden dumanlar yükseldi, pilot acil iniş yaptı - 1. Resim

İLK DENEMEDE PİSTİ PAS GEÇTİ

İl denemede pisti pas geçen THY uçağı ikinci dememede sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirdi. Acil inişin hemen ardından uçakta bulunan 277 yolcu indirildi. Uçak bakımı alınarak dönüş uçuşu iptal edildi.

THY uçağında panik! Kabinden dumanlar yükseldi, pilot acil iniş yaptı - 2. Resim

HERHANGİ BİR OLUMSUZ DURUM YOK!

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada; uçakta hidrolik bir arıza meydana geldiğini bildirildi. Açıklamada ek olarak; yaşanan sıkıntının ardından herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı da aktarıldı. 

Kaynak: tgrthaber.com
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