TikTok ödül özelliğini geri çekmeyi kabul etti

05 Ağustos 2024 15:44 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 15:44

Şubat ayında yürürlüğe giren ve büyük dijital platformları düzenleyerek "güvenli ve hesap verebilir bir çevrimiçi ortam" sağlamayı amaçlayan 27 ülkeyi kapsayan AB'nin kapsamlı Dijital Hizmetler Yasası kapsamındaki soruşturmanın ilk kararı geldi. AB yaptığı açıklamada, TikTok'un özellikle çocuklar arasında aşırı ekran süresini teşvik etme potansiyeli konusunda endişelere yol açan ödül özelliğini geri çekmeyi kabul ettiğini ifade etti.

SOSYAL MEDYAYA AÇIK MESAJ

Yetkililer, TikTok'un Dijital Hizmetler Yasası'nı ihlal ettiğini kabul etmeden ödül özelliğini geri çekmeyi kabul ettiğini söyledi.

Komisyon, geri çekilmenin hukuken bağlayıcı olduğuna karar verdi ve bu durum "sosyal medya sektörünün tamamına açık bir mesaj" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, "Bağımlılık etkisi olan platformlardaki tasarım özellikleri kullanıcılarının refahını riske atıyor" ifadeleri yer aldı. Bu yüzden TikTok'un DSA kapsamındaki taahhütlerini yasal olarak bağlayıcı hale geldi.

NELER OLMUŞTU?

Dava, İspanya ve Fransa'da yayınlanan uygulamanın düşük bant genişliğine sahip bir sürümü olan TikTok Lite'ı kapsıyor.

Kullanıcıların içerik oluşturucuları takip etme, içerik beğenme veya arkadaşlarını TikTok'a katılmaya davet etme gibi şeyler için puan kazanmalarına olanak sağlıyordu.

Puanlar Amazon kuponları ve PayPal'da hediye kartlarıyla değiştirilebiliyordu. TikTok, ödüllerin yaşlarını doğrulamaları gereken 18 yaş ve üzeri kullanıcılarla sınırlı olduğunu söyledi.

Kullanıcılar, günde bir saate kadar video izleyerek ödül kazanabiliyordu ve bu ödüller günde bir avroya eşdeğerdi.

Komisyon, TikTok'un, özellikle çocuklar için, özelliğin potansiyel "bağımlılık yapıcı etkisi" konusunda yasa kapsamında gerekli olan titiz değerlendirmeyi yapmadığı endişesiyle nisan ayında bir soruşturma başlattı.

TikTok Lite soruşturmasının sonucu, daha önce TikTok'a karşı başlatılan ve küçüklerin korunması, reklam şeffaflığı, araştırmacılar için veri erişimi ve "davranışsal bağımlılık" ve zararlı içerik risklerinin azaltılmasına odaklanan soruşturmayı etkilemiyor.