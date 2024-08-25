TikTok trendi salatalık satışlarını patlattı! Adeta kıtlık yaşanıyor

25 Ağustos 2024 09:16 - Güncelleme : 25 Ağustos 2024 09:32

TikTok akımlarına bir yenisi bu kez 'tarif' kategorisinden girdi. Milyonlarca insanın kullandığı sosyal medya platformu TikTok'ta akım haline gelen bir salatalıklı tarif özellikle İzlanda'da çok tuttu. Sosyal medya fenomenleri bir susam yağı, sarımsak, pirinç sirkesi ve acı biber yağı kullanarak yapılan tarifi takipçilerine sundu, salatalık satışları patladı.

SALATALIK KITLIĞI YAŞANIYOR

İzlanda'daki çiftçiler, salatalıklı tarif nedeniyle taleplere yetişmekte zorlanmaya başladı. İzlanda'nın çiftçiler birliği olarak da bilinen "Bahçıvanlar Satış Şirketi"nden BBC'ye yapılan açıklamada, tarifin birdenbire popülerleşmesi nedeniyle ülkedeki çiftçilerin artan tüketici talebine yetişemediği belirtildi.

Her yıl ülkede yaklaşık 2 bin ton salatalık üretildiği belirtilen açıklamada TikTok trendinin yanı sıra çocukların yaz tatilinden dönmesinin ve yeterince üretim yapılamamasının da 'salatalık kıtlığına' etkisi olduğu kaydedildi.

DİĞER MALZEMELER DE FAZLA SATILDI

Salatalıklı tariflerin ülkede çok popüler olduğu aktarılan açıklamada, tarifte yer alan diğer malzemelerin de fazlaca satıldığı kaydedildi.

İzlanda'daki bir süpermarket zinciri Hagkaup da salatalık satışlarının iki kattan fazla arttığına işaret etti.