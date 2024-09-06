TikTok videosu 5 kişiyi öldürdü! 22,5 yıl hapis yatacak

06 Eylül 2024 08:48 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 09:00

ABD'nin Arizona eyaletinde direksiyon başında TikTok videosu izleyen tır şoförü 5 kişinin ölümüne neden oldu. Kazaya dair korkunç görüntüler ortaya çıktı. Şoför, 22,5 yıl hapis cezası aldı.

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ABD'nin Arizona eyaletinde bulunan Chandler şehrinde seyir halinde olan 38 yaşındaki Danny Glen, tır kullanırken telefonundan TikTok videosu izlemesiyle 5 kişinin ölümüne neden oldu. Glen 'adam öldürme' suçlamasıyla yargılandı.

Savcılarla anlaşmaya varan Glen, hafif suçları kabul etti ve 22,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

POLİSE YALAN BİLGİ VERDİ

Direksiyon başında TikTok videosu izlerken 6 aracın birbirine girmesine neden olan Danny Glen'in hız sınırını da aştığı tespit edildi.

Üstelik kazanın ardından polise de yalan bilgi veren Glen, TikTok videosu değil, iş için tabletinden bir mesaja baktığını söyledi. Fakat polis, gerçeği ortaya çıkardı.

ARACIN İÇİNDE SIKIŞIP ÖLDÜLER

Arizona Kamu Güvenliği Departmanı, kazaya karışan iki aracın içinde sıkışan beş kişinin enkazda hayatını kaybettiğini söyledi. Çarpışmadan sonra, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için iki saat çalıştı ve ana yol, temizlik ve soruşturma faaliyetleri için yaklaşık 11 saat boyunca kapalı kaldı.