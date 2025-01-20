Tiktok’un kapanmasına kızdı, binayı yaktı!

20 Ocak 2025 12:10 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 12:18

ABD'de 19 yaşında bir genç, "TikTok'un yasaklanması" önerisine tepki göstererek bir binayı ateşe verdi.

Dünya genelinde gençlerin en çok rağbet ettiği sosyal paylaşım uygulaması olan TikTok, ABD​'de yasaklanma tartışmalarıyla gündemdeki yerini korurken Wisconsin​ eyaletinde ilginç bir olay yaşandı. 19 yaşındaki bir genç, TikTok​'un yasaklanmasını öngören yasa teklifine tepki olarak, uygulamayı eleştiren ifadeleriyle bilinen Kongre​ üyesi Glenn Grothman'ın bölge ofisinin bulunduğu iş merkezini kundakladı.

GÖZALTINDA NEDENİNİ AÇIKLADI

The New York Times'ta yer alan habere göre, Fond Du Lac bölgesinde polis, ofislerin bulunduğu bir binanın ateşe verilmesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, Cumhuriyetçi Partiden Kongre üyesi Grothman'ın adına kiralanan ofisin bulunduğu binanın ateşe verildiği ve şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Olay anında kimsenin bulunmadığı binadaki yangının söndürüldüğü ifade edilirken, 19 yaşındaki şüphelinin, TikTok'un yasaklanmasına tepki olarak binayı ateşe verdiğini söylediği ifade edildi.