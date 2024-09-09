TikTok'un viral akımı 'hırsızlığa' dönüştü: Bedava para çekme hayali kuranlara hapis şoku!

09 Eylül 2024 16:09 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 16:20

Son dönemde TikTok'ta viral olan bir akım, kullanıcıları banka ATM'lerine sahte çek yatırarak bedava para çekmeye teşvik ediyor. Bu girişim ise banka tarafından fark edilip hesaplara eksi bakiye eklenmesiyle sonuçlandı. Şimdi polis akıma katılanları dolandırıcılık suçlamasıyla arıyor.

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Amerika Birleşik Devletleri'nde son dönemde viral olan bir TikTok akımı, birçok kullanıcının hırsızlık suçlamasıyla karşı karşıya kalmasına yol açtı. ATM'lerden bedava para çekme akımı başta bir şaka gibi görünse de, aslında ciddi yasal sonuçlar doğuracak kadar tehlikeli bir boyuta ulaştı.

TIKTOK'TA GÖRDÜKLERİNE İNANIP BANKAYI SAHTE ÇEKLE DOLANDIRDILAR

Gizmodo'nun haberine göre TikTok kullanıcıları, Chase Bank'ın ATM'lerindeki bir güvenlik açığını kullanarak sahte çeklerle hesaplarına para yatırmaya çalıştı. Ancak işler planladıkları gibi gitmedi ve şimdi yüzlerce kullanıcı polis tarafından aranıyor.

Bu şaka gibi başlayan akımın arkasındaki fikir, gerçekte var olmayan bir çekin ATM'ye yatırılması ve paranın hemen hesaba geçmesi üzerine kurulu. Kısa süreliğine de olsa çekin geçerli kabul edilmesi, kullanıcıların hesaplarından sahte parayı çekmelerine olanak tanıyordu. Ancak banka kısa sürede bu dolandırıcılığı fark etti ve hesaplara çekilen para kadar eksi bakiye ekledi.

Dahası dolandırıcılık girişiminde bulunan tüm kullanıcılar, banka tarafından hırsızlık suçlamasıyla savcılığa bildirildi. Şimdi ABD polisi, bu tehlikeli oyunu oynayan TikTok kullanıcılarını yakalamak için harekete geçmiş durumda. Yakaladıkları takdirde, bu "şaka" milyonlarca dolarlık dolandırıcılık suçuna dönüşebilir ve kullanıcılar yıllarca hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.

Bu olay, internet çağında yapılan her hareketin gerçek dünyada çok ciddi sonuçları olabileceğinin en net örneklerinden biri olarak kayda geçti.