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Time'ın 'Panik' kapağının ardından Joe Biden kadrajdan çıktı, Kamala Harris geldi

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com
22 Temmuz 2024 09:40 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 10:23
Time&#039;ın &#039;Panik&#039; kapağının ardından Joe Biden kadrajdan çıktı, Kamala Harris geldi

ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım'da gerçekleşecek olan seçim yarışından çekildiğini duyurdu. Biden'ın kararının ardından Time dergisinin kapağı sosyal medyaya damga vurdu. Joe Biden, kadrajdan çıktı, Kamala Harris giriş yaptı. 

ABD Başkanı Joe Biden, sürpriz bir kararla adaylıktan çekildiğini duyurdu. Biden'ın seçime üç buçuk ay kala gelen sürpriz kararı dünya gündemine damga vurdu. Biden, başkanlık görevi boyunca ülkesinde çok büyük bir ilerleme kaydedildiğini söyleyerek, kendisi için en büyük gururun bu olduğunu söyledi.

Biden, "Tekrar seçim için yarışma niyetindeydim ancak partim ve ülkem adına geri çekilmenin en doğrusu olacağına karar verdim. Geri kalan zamanda, sadece başkanlık görevlerime odaklanacağım." ifadeleriyle seçim yarıştan çekildiğini belirtti. 

TIME DERGİSİNİN DİKKAT ÇEKEN KAPAĞI

Sürpriz 'çekilme' kararına dair önümüzdeki günlerde açıklamalarda bulunacağını söyleyen Biden, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e de 'olağanüstü ortaklığı' için teşekkür etti. Joe Biden'ın bu açıklaması, Harris'e destek verdiği şeklinde yorumlara neden olurken Time dergisinin kapağı dikkat çekti.

Time'ın 'Panik' kapağının ardından Joe Biden kadrajdan çıktı, Kamala Harris geldi - 1. Resim

JOE BIDEN GİTTİ, KAMALA HARRIS GELDİ

Time, Joe Biden'ın 28 Haziran'da dijital olarak yayımladığı dergi kapağında Joe Biden'ın kadrajdan çıkarken kullanmış, 'Panik' kelimesiyle sade bir kapak servis etmişti. Son olarak dergi, Biden'ın başkanlık yarışından çekildiği gün olan 21 Temmuz'da yayınlandı. Kapakta ise kadrajdan çıkan Biden yerine yardımcısı Kamala Harris'in geldiği görüldü. 

Time'ın 'Panik' kapağının ardından Joe Biden kadrajdan çıktı, Kamala Harris geldi - 2. Resim

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Kaynak: Tgrthaber.com
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