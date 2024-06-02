Timsah büyüklüğündeki kertenkele görenleri şoke etti! İstilacı tür korku saçıyor

02 Haziran 2024 12:49 - Güncelleme : 02 Haziran 2024 13:06

ABD'nin timsahlarıyla ünlü Florida eyaleti şimdi de dünyanın en büyük kertenkeleleriyle karşı karşıya. Batı Florida'da aracıyla yolda ilerlerken bir timsaha denk geldiğini sanan bir kadın, o anları kayda aldı.

1,5 metre uzunluğundaki devasa kertenkele, yolda karşıdan karşıya geçerken görüntülendi. O anlara tanık olan Renee Aland, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda şaşkınlığını gizleyemedi ve ''Çok büyük'' diyerek o anları anlattı:

"Yolun karşısında kasılarak yürüyor. Yolun karşı tarafına doğru gidiyor."

Kızı Zoey Marzonie, kertenkeleye yaklaşması gerekip gerekmediğini sorduğunda annesi hemen "Hayır, sadece arabada kal" diye cevap veriyor.

Aland, kertenkelenin bir timsah olduğunu düşündüğünü fakat dilini görünce gerçeği anladığını ifade ettiÇ

"Yaklaştığımızda baktım ve dilini gördüm, kertenkele dilinin dışarı çıktığını gördüm ve 'Bu bir timsah değil!' dedim."

DÜNYANIN EN BÜYÜK KERTENKELELERİNDEN BİRİ

Öte yandan kertenkeleler genellikle 1,2 ila 1,8 metreye kadar büyüyor ve yılanlardan böceklere, kuşlara, kurbağalara, kemirgenlere ve küçük kuşlara kadar her şeyi yiyor.

Dünyanın en büyük kertenkelelerinden biri olarak kabul edilir.

Florida Üniversitesi'nde doğal kaynak genişletme ajanı olan Ken Gioeli, FOX 35'e kertenkelelerin kıyıya doğru hareketini "istila cephesi" olarak nitelendirdiğini söyledi.