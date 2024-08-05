Timsah dehşeti! Adam ailesinin gözü önünde su altına çekildi

05 Ağustos 2024 10:01 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 10:40

Avustralya'nın Kuzey Queensland bölgesinde Annan Nehri Köprüsü yakınlarında karavan gezisi yapan bir aile dehşeti yaşadı. 'Timsah Kıvrımı' olarak adlandırılan bölgede balık tutmak isteyen ailenin babası, suya düştü ve bir daha yüzeye çıkamadı. Aile, adamın su altına sürüklendiğini bildirdi.

''BÜYÜK BİR TİMSAHMIŞ''

Yakın zamanda o bölgede büyük bir timsahın görüldüğünü belirtildi. Kıdemli Çavuş Greg Finucane, ''Görgü tanıklarına göre büyük bir timsahmış. Şu anda çok büyük bir travma yaşadıkları aşikar olan aileye başsağlığı diliyorum'' dedi.

Yetkililer, hem timsahı hem de kayıplara karışan adamı yakalamak için harekete geçti. Çavuş Finucane, arama kurtarma çalışmalarına devam edeceklerini şu sözlerle ifade etti:

"Bu temelde bir arama ve kurtarma görevi. Nehir kıyısında devriye geziyoruz. Oldukça büyük bir alan, yaklaşık 5 km'lik bir su yolu. Gelgitseldir. Akıntılardan etkilenir, ayrıca hava koşulları ve timsahların doğal hareketleri de hesaba katılmalıdır.''

"İnsansız hava araçları, su taşıtları ve uzak kuzey bölgesinden gelen uzman birlikler aracılığıyla arama kurtarma çalışmalarına devam edeceğiz.''

TİMSAH DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Uzmanların yakın zamanda olay yerinde bir timsahın drone ile görüntülerini aldıkları ve timsahın uzunluğunun 4,8 metre olduğu tahmin ediliyor.

Cairns Post'a konuşan bir yerel yetkili şunları söyledi :

"İnsanlar yol kenarındaki leşleri yemesi için suya atıyorlar ve o, suyun altında 15 metre aşağıda oturup yemek bekliyor olabilir. Biraz yağmur yağdı, bu yüzden kıyı yumuşaktı ve kenarda olmasa bile altından kayabilirdi. Bu çok korkunç ve herkes aile hakkında endişeli, bunun sizin önünüzde gerçekleşmesini izlemek düşünülemez."

UZMANLARDAN UYARI

Öte yandan Crocodile Bond, timsah aktivitelerinin merkezi olarak biliniyor. Yerel halk, dik kıyıların potansiyel bir timsah pususundan kaçmayı zorlaştırdığı konusunda uyarıda bulunarak, ziyaretçilere balık tutmak için daha güvenli bir yer bulmaları konusunda uyarıda bulundu.