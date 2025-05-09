Timsah kanoya saldırdı! Kadını canlı canlı yedi

ABD'nin Florida eyaletinde kan donduran bir olay yaşandı. Kanodan seyahat eden yaşlı çifte timsah saldırdı. Suya düşen 61 yaşındaki kadın, timsah saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

ABD'nin Florida eyaletinde kano ile seyahat eden bir çifte timsah saldırdı. ABD merkezli The New York Times gazetesinin haberine göre, Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu yetkilileri, trajik olayın salı günü yerel saatle 16.00 sıralarında Polk County bölgesindeki Tiger Creek Deresi ile Lake Kissimmee Gölü'nün kesişim noktasında meydana geldiğini bildirdi.

Yetkililer, Cynthia Diekema adlı kadının eşiyle yaklaşık 75 santimetre derinlikteki suda kanoyla ilerlediği sırada büyük bir timsahın saldırısına uğradığını ifade etti.

Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonundan Evan Laskowski, yaptığı açıklamada, "Timsah aniden hareket ederek kanoyu devirdi ve çift suya düştü. Kadın daha sonra timsah tarafından ısırıldı." ifadelerine yer verdi.

TİMSAH, KADINI SU ALTINA ÇEKTİ

Eşinin müdahale etmeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını belirten Laskowski, timsahın Diekema'yı su altına çektiğini kaydetti. Laskowski, sudan Diekema'nın cesedinin çıkarıldığını bildirdi.

Olay sonrası bölgeye gönderilen yaban hayatı ekipleri, biri yaklaşık 3,4 metre uzunluğundaki iki timsahı yakaladı.

Timsah nüfusunun 1 milyonun üzerinde olduğu kaydedilen Florida’da 2012-2022 yıllarında her yıl ortalama sekiz timsah saldırısı yaşandığı ifade ediliyor.