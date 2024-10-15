Timsah ülkesinde umarsız davranışlar uzuvları riske atıyor! Mükemmel fotoğrafın sonu ölüm olabilir

15 Ekim 2024 11:36 - Güncelleme : 15 Ekim 2024 12:15

Avustralya'da 'Timsah ülkesi' olarak bilinen meşhur Cahills Geçidi'nde umarsızca suya girenler kan donduran gerçekle karşı karşıya kaldılar. David McMahon, suda fotoğraf çekenlerin hayatlarını riske attıklarını söyledi. Sosyal medya kullanıcıları ise ''mükemmel fotoğraflar çekmek için uzuvlarını riske attıkları" yönünde yorumlar yaptılar.

Avustralya​'nın Kuzey Toprakları'nda bulunan Cahills Geçidi'nde çekilen fotoğrafların riskini David McMahon anlattı. Timsah​ ülkesi olarak bilinen bölgede bir grup kadının, 4 çeker araçlarının önünde, ayak bileklerine kadar suda halleriyle çekildikleri fotoğraflar ortalığı karıştırdı. Bunlara ek olarak su kenarına kamp sandalyelerini atıp oturanlar, timsah yaşam alanını izleyenler de tepki çekti. McMahon bu 'saçma' davranışların 'korkunç' sonuçlarına dikkat çekti.

SADECE TİMSAH SALDIRISINA UĞRAYAN ETKİLENMEZ

Timsah ülkesinde bu tarz davranışlara sıkça rastladığını dile getiren David McMahon, korkunç bir saldırı durumunda sadece saldırıya uğrayan kişinin etkilenmediğini ifade etti. McMahon, "Birisi kaçırıldığında sonuçlarına katlanan sadece o kişi olmaz. Korucuların korkunç görevi bedenin geri kalanını kurtarmak ve sonra sorumlu timsahı bulup öldürmektir" diyerek yaban hayatı korucularının ve masum timsahların da etkilendiğini söyledi.

TİMSAHIN İÇİNDEN ÇIKAN TURİST

David McMahon, ağustos ayında bir timsahın içinde bulunan 40 yaşındaki turisti hatırlattı. Cahills Geçidi'nde şimdiye kadar birçok ölümün yaşandığını ifade eden McMahon, "Karnında timsah kalıntıları bulunana kadar üç veya dört timsahın öldürülmesi gerekebilir ve bu da hiç kimsenin hoşuna gidecek bir iş değil" dedi.

Bu önlenebilir davranışların uygulanmaması nedeniyle birçok korucunun hayal kırıklığına uğradığını söyleyen McMahon, "Her yerde bu kadar açık işaretler varken insanlar pervasızca davranıyor.'' diyerek sitem etti.

Öte yandan sosyal medyada yayılan fotoğraflar sonucunda da bazı kullanıcılar, ''mükemmel fotoğraflar çekmek için uzuvlarını riske attıkları" yönünde yorumlar yaptı.