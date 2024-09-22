Timsah ve yılanlar insanların arasına karıştı! Mahkumlar firar etti, ülke felaketi yaşıyor

22 Eylül 2024 13:13 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 13:15

Batı ve Orta Afrika'da meydana gelen ölümcül sel felaketi, timsah ve yılanların insan bedenleri arasında yüzmesine neden oldu. Selden dolayı hasar gören hapishanelerden birçok mahkum firar ederken polis karakolları ve hükümet binalarının duvarları yıkıldı.

Seli fırsat bilen mahkumlar firar etti: Sadece 7 tanesi yakalanabildi

Seli fırsat bilen mahkumlar firar etti: Sadece 7 tanesi yakalanabildi

Kim Jong-un sel felaketinin faturasını kesti: En ağır cezayı verdi

Kim Jong-un sel felaketinin faturasını kesti: En ağır cezayı verdi

Şiddetli yağışlar bölgede binlerce kişinin ölümüne ve yüz binlerce kişinin de yerinden edilmesine neden oldu. Felaketten en çok etkilenen ülkeler ise Çad, Nijerya, Mali ve Nijer oldu.

Birleşmiş Milletler'e göre, Batı Afrika'da bu yıl 4 milyondan fazla kişi sel felaketinden etkilendi; bu sayı 2023'e göre üç kat arttı.

Nijerya'da şu ana kadar 230 kişi, Nijer'de 265 kişi, Çad'da 487 kişi ve 1960'lardan bu yana en büyük sel felaketini yaşayan Mali'de ise 55 kişinin ölü bulunduğu aktarıldı.

BİRÇOK HAYVAN İNSANLARIN ARASINA KARIŞTI

Sel felaketi, Borno Eyalet Müzesi Parkı'ndaki hayvanların yüzde 80'inin ölümüne neden olurken, birçok sürüngen hayvan da insanların arasına karıştı.

Hapishanelerin hasar gördüğü birçok bölgede mahkumlar firar etti, sular yerel polis karakolunun ve hükümet binalarının duvarlarının yıkılmasına neden oldu.

Dünya Meteoroloji Örgütü, Afrika'nın sera gazı emisyonlarının yalnızca küçük bir kısmından sorumlu olmasına rağmen aşırı hava olaylarına karşı en savunmasız bölgelerden biri olduğunu ifade etti.