Timsahla göz göze geldiği an başına gelecekleri anladı: Köpeğini gezdirirken dehşeti yaşadı
ABD'nin Florida eyaletinde yine bir timsah dehşeti yaşandı. 84 yaşındaki kadın, köpeğini timsahtan kurtarmak isterken vahşi bir saldırıya uğradı. Timsah yaşlı kadının bacağından bir parça kopardı. Ayrıca elinden ve kolundan da yaralandı.
ABD'nin timsahlarıyla ünlü Florida eyaletinde korkunç bir olay daha yaşandı. 84 yaşındaki kadın, akşamüstü 19.00 sularında köpeğini Kuzey Fort Myers bölgesindeki göletin kenarında gezdiriyordu. Bir anda bir timsahın köpeğini ve kendisini gözüne kestirdiğini fark etti.
TİMSAH BİR FÜZE GİBİYDİ
Timsahın baktığı anı fark etmesiyle köpeğini hızla havaya fırlatan yaşlı kadın, köpeğini kurtarsa da kendini koruyamadı. ''Tıpkı bir torpido (füze) gibiydi... Düşünecek vaktim olmadı'' diyerek yaşadıklarını anlatan yaşlı kadını timsah bacağından ısırdı.
KÖPEK ZARAR GÖRMEDİ
Timsahla yaşam mücadelesi veren kadın, o an elinden ve kolundan da yaralandı. Yerel bir hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, kadının durumunun 'stabil' ve iyi durumda olduğunu açıkladı.
New York Post'un haberine göre, vahşi timsah saldırısında köpek ise zarar görmedi.
UZMANLAR: ORTALAMA BOYDA BİR TİMSAH
Florida Yaban Hayatı Komisyonu Sözcüsü O'Bradley Johnson, timsahın yakalandığını bildirdi. Timsahın boyunun ise 2,13 metre olduğunu, ortalama bir boya sahip olduğunu açıklandı.
BAZI SALDIRILAR ÖLÜMCÜL OLABİLİYOR
Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu, 1948'den 2022'ye kadar eyalette 450'den fazla timsah ısırığı kaydetti ve bunların 30'u ölümcül oldu.
Vay canına böyle şeyleri duymak üzücü ya hayırlısı, kadın sağlığına kavuşsun