Timsahla göz göze geldiği an başına gelecekleri anladı: Köpeğini gezdirirken dehşeti yaşadı

08 Eylül 2024 15:28 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 15:58

ABD'nin Florida eyaletinde yine bir timsah dehşeti yaşandı. 84 yaşındaki kadın, köpeğini timsahtan kurtarmak isterken vahşi bir saldırıya uğradı. Timsah yaşlı kadının bacağından bir parça kopardı. Ayrıca elinden ve kolundan da yaralandı.

Bir aileyi yok eden dünyanın en yaşlı timsahı görüntülendi: Ağırlığı 700 kilodan fazla, boyu metrelerce uzunlukta

Bir aileyi yok eden dünyanın en yaşlı timsahı görüntülendi: Ağırlığı 700 kilodan fazla, boyu metrelerce uzunlukta

ABD'nin timsahlarıyla ünlü Florida eyaletinde korkunç bir olay daha yaşandı. 84 yaşındaki kadın, akşamüstü 19.00 sularında köpeğini Kuzey Fort Myers bölgesindeki göletin kenarında gezdiriyordu. Bir anda bir timsahın köpeğini ve kendisini gözüne kestirdiğini fark etti.

TİMSAH BİR FÜZE GİBİYDİ

Timsahın baktığı anı fark etmesiyle köpeğini hızla havaya fırlatan yaşlı kadın, köpeğini kurtarsa da kendini koruyamadı. ''Tıpkı bir torpido (füze) gibiydi... Düşünecek vaktim olmadı'' diyerek yaşadıklarını anlatan yaşlı kadını timsah bacağından ısırdı.

KÖPEK ZARAR GÖRMEDİ

Timsahla yaşam mücadelesi veren kadın, o an elinden ve kolundan da yaralandı. Yerel bir hastaneye kaldırıldı. Doktorlar, kadının durumunun 'stabil' ve iyi durumda olduğunu açıkladı.

New York Post'un haberine göre, vahşi timsah saldırısında köpek ise zarar görmedi.

UZMANLAR: ORTALAMA BOYDA BİR TİMSAH

Florida Yaban Hayatı Komisyonu Sözcüsü O'Bradley Johnson, timsahın yakalandığını bildirdi. Timsahın boyunun ise 2,13 metre olduğunu, ortalama bir boya sahip olduğunu açıklandı.

BAZI SALDIRILAR ÖLÜMCÜL OLABİLİYOR

Florida Balık ve Yaban Hayatı Koruma Komisyonu, 1948'den 2022'ye kadar eyalette 450'den fazla timsah ısırığı kaydetti ve bunların 30'u ölümcül oldu.