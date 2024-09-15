Timsahlar bitti su samurları başladı: Çocuğu suyun altına çekti aile dehşeti yaşadı

15 Eylül 2024 15:29 - Güncelleme : 15 Eylül 2024 15:54

ABD'nin başkenti Washington'da bulunan bir marinada su samuru, aileye dehşeti yaşattı. Küçük çocuğu, bir su samuru suyun altına çekti. Anne hızlı davranıp, oğlunu kurtarmayı başardı. Çocuk, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

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ABD'de timsah saldırılarına bu kez su samuru saldırısı eklendi. Washington​'da Bremerton Marina'daki bir iskelede gezen aile korku dolu anlar yaşadı. Su samuru, bir anda küçük çocuğu suya çekti ve suyun altına doğru sürükledi. Soğukkanlılığını korumayı başaran anne, çocuğunun bir an tekrar su yüzeyine çıktığı anda hamlesini yaptı ve oğlunu kurtardı.

ÇOCUK​ HASTANEYE KALDIRILDI

Başının üst kısmında, yüzünde ve bacaklarında yaralar olan çocuk​, hastaneye kaldırıldı. The Mirror'ın haberine göre su samuru, aile iskele boyunca kaçarken onları takip etti.

KUDUZ TESTİ YAPILACAK

Departman yetkililerine göre, ABD Tarım Bakanlığı'nın Yaban Hayatı Hizmetleri ile temasa geçtiler ve nehir su samurlarını marinadan "yakalayıp uzaklaştırmak" için çalıştı.

Washington​ Hayvan Hastalıkları Teşhis Laboratuvarı hayvanları kuduz açısından değerlendirecek ve test edecek.