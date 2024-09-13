Tıp dünyası bu bebeği konuşuyor: Tam iki kez doğdu!

13 Eylül 2024 14:55 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 14:56

Lisa Coffee isimli bir anne, spina bifida ile doğan oğlu Luca'nın ameliyatla rahimden çıkarılarak omuriliğindeki kusurun düzeltilmesi ve ardından tekrar rahme yerleştirilmesi sonucu iki kez doğmasını sağlayan bir süreç yaşadı. Ameliyatlar sonrası Luca'nın sağlık durumu belli oldu.

Yurt dışında yaşayan 23 yaşındaki Lisa Coffee, hayatını değiştiren bir haberle sarsıldı. Oğlu Luca, doğum öncesi dönemde omurga ve omurilikte gelişim bozukluğuna neden olan spina bifida ile doğacaktı. Ancak tıbbın ve azmin gücü, Luca'nın dünyaya iki kez gelişine tanıklık eden olağanüstü bir süreci başlattı.

Hamileliğinin erken dönemlerinde yapılan ultrason sonuçları, Coffee'nin henüz doğmamış oğlunun spina bifida ile mücadele edeceğini ortaya koydu. Spina bifida, beyin, omurilik ve onları çevreleyen yapıların normal gelişmediği bir doğum kusuru olarak biliniyor. Spina bifidanın en şiddetli formu olan myelomeningosel, Luca'da teşhis edilen türdü.

İLK DOĞUM, 27. HAFTALIKKEN GERÇEKLEŞTİ

Uzman doktorlar, Coffee'ye bu durumun ileride ciddi sağlık sorunlarına neden olacağını ve Luca'nın belki de asla yürüyemeyeceğini söyledi. Ancak 27. haftaya geldiklerinde, doktorlar cesur bir karar aldı: Luca, anne rahminden çıkarılarak ameliyat edilecek ve spina bifidanın omuriliğine verdiği hasar kısmen onarılacaktı. Bu oldukça riskli ve nadir yapılan bir ameliyattı zira bebek dünyaya geldikten sonra tekrar anne rahmine yerleştirilmesi gerekiyordu.

Operasyon başarıyla gerçekleşti. Luca, ameliyat sonrası tekrar rahme yerleştirildi ve hamilelik devam etti. Bu süreç, sadece Lisa Coffee ve ailesi için değil, tıbbi dünyada da büyük bir başarı olarak değerlendirildi.

Luca, 38. haftada (tam döneme birkaç gün kala) yeniden dünyaya geldi. Bu ikinci doğum, aslında onun ilk hayata gelişinden sonra yaşadığı ikinci büyük olaydı. Luca, doğumdan hemen sonra sekiz gün boyunca yenidoğan yoğun bakım ünitesinde (YBÜ) tutuldu. Bu süreçte doktorlar, Luca'nın durumunu sürekli izleyerek gerekli tedavileri uyguladı.

Lisa Coffee, oğlunun beyinciğinin (serebellum) iyileşmeye devam ettiğini belirtti. "Beyninde biraz sıvı var. Ancak stabil kaldı, bu yüzden bir drenaj takılmasına gerek kalmadı. Ameliyat ona bir gün yürüme şansı verdiği için son derece minnettarım." diye konuştu.