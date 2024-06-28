Tırmanış sırasında 150 yılda bir görülen olaya denk geldi! Korku dolu anlar kameraya yansıdı

28 Haziran 2024 12:47 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 13:08

Hindistan’da feci kaza! Havalimanının çatısı çöktü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hindistan’da feci kaza! Havalimanının çatısı çöktü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

ABD'nin Utah eyaletinin turistik bölgesi Morning Glory Arch, geçtiğimiz günlerde 150 yılda bir görülen bir fırtınaya ve yağmura teslim oldu. Şiddetli yağışların neden olduğu sel sırasında bölgede kendiliğinden bir çamur şelalesi oluştu. O anlarda dağcılar, tırmanış için bölgedeydi.

Usta dağcı Tyler Erickson, sel suları nedeniyle kendiliğinden oluşan çamur şelalesinin hemen yanında bir iniş gerçekleştirmek zorunda kaldı. O anlar, 16 yaşındaki bir genç tarafından kayda alındı. Sakinliğini korumayı başararak Erickson, sorunsuz bir şekilde inişini tamamladı.

''UNUTULMAZ BİR MACERA''

Bu doğa olayının kendisi için 'beklenmedik bir dayanıklılık ve hazırlık testine' dönüştüğünü söyleyen Erickson, "İyi hazırlanmıştık, farlarımız, yeterli yiyecek ve suyumuz vardı" diyerek, konu hakkında şunları söyledi:

"Fırtına, arama ve kurtarma tarafından 150 yılda bir görülen bir olay olarak tanımlandı ve deneyimli rehberleri bile hazırlıksız yakaladı.''

Erickson, bu deneyimi "unutulmaz ve alçakgönüllülük kazandıran bir macera" olarak nitelendirdi.

20 YÜRÜYÜŞÇÜ MAHSUR KALDI

Öte yandan New York Post'un haberine göre, aynı fırtına sırasında yerel yetkililer sel sularında mahsur kalan 20 yürüyüşçüyü kurtarmak için harekete geçildi.