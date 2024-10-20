Tişörtü yüzünden uçaktan indirildi! Gaziye akılalmaz saygısızlık

20 Ekim 2024 09:58 - Güncelleme : 20 Ekim 2024 10:15

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde deniz piyadesi bir kadın, giydiği tişört nedeniyle uçaktan indirildi. Kadının giydiği tişörtün 'tehdit edici' olduğu öne sürüldü.

ABD'de deniz piyadesi gazisi olan bir Catherine Banks, San Francisco Uluslararası Havalimanı'nda Delta Havayollar'ına ait bir uçağa bindi. Ekstra ücret ödeyerek satın aldığı koltuğa oturan Banks, kısa süre sonra uçuş görevlisi tarafından uçaktan indirildi. Banks, uçuş görevlisine nedenini sorduğunda ise üzerinde tişört işaret edildi.

TİŞÖRTÜN ÜZERİNDEKİ YAZI

Başına neler geldiğini bir türlü anlamayan Banks, itiraz edince ise oldukça saygısız bir tavırla karşılaştı. ABD Deniz Piyadeleri’nde 22 yıl boyunca görev yapan Banks’in tişörtünde şu ifadeler yer alıyordu:

"İçinizdeki savaşa teslim olmayın. Gazilerin intiharlarına son verin.''

SAYGISIZCA KARŞILIK ALDI

Uçuş görevlisine bir gazi olduğunu anlatmaya çalışan Banks, şu cevabı aldı:

"Senin verdiğin hizmet umurumda değil. Uçağa geri dönmenin tek yolu üstündekini hemen şimdi çıkarman.''

GÖZYAŞLARI İÇİNDE YAŞADIKLARINI ANLATTI

Tişörtünün gazilere yardım ettiğini, işinin bir sembolü olduğunu söyleyen Banks, çıkarmanın ise onu oldukça küçük düşürdüğünü dile getirdi. Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan Banks, "Sanki ruhumu aldılar gibi hissediyorum. Ben kötü bir insan değilim ve o tişörtle kendimi ve gazileri desteklememe izin verilmeli" dedi.

Yaşananlar nedeniyle aktarmalı uçuşunu da kaçıran Banks, farklı bir yerde uçuş yapmak durumunda kaldı. Öte yandan Banks'in giydiği tişört, gazileri ve ailelerini onurlandırmak için çalışmalar yürüten bir kar amacı gütmeyen bir kurum tarafından satılıyor. Toplanan paralar, görevlerinin ardından travma yaşayan gazilere psikolojik destek sağlamak için de kullanılıyor.