Titanic'in öncüsüydü! En gelişmiş gemi 132 yıl sonra ortaya çıktı

ABD'nin Michigan eyaletindeki Superior Gölü'nde fırtınaya yakalandıktan sonra ikiye bölünen Western Reserve adlı talihsiz gemi, Titanik'in teknolojik öncüsüydü. Kruvaziyer gibi hız rekorları kırmak üzere inşa edilen Western Reserve, yüzen en güvenli gemilerden biri olarak lanse edildi.

Titanik'ten 20 yıl önce inşa edilen 91 metrelik yük gemisi, Büyük Göller'de sefer yapan tamamı çelik ilk kargo gemilerinden biriydi.

28 YOLCUDAN SADECE BİRİ HAYATTA KALDI

Ancak, Ağustos 1892'de “iç kesimlerdeki tazı” bir fırtına tarafından o kadar şiddetli bir şekilde dövüldü ki ikiye ayrıldı ve gemideki 28 kişiden sadece biri hayatta kaldı.

Geminin sahibi Peter Minch eşini ve çocuklarını gemiye davet ederek denizcilik mühendisliğinin başarısını göstermek için bir zafer turu atmalarını istemişti. Gemi 30 Ağustos'ta Michigan ve Kanada arasındaki Superior Gölü'nün Whitefish Körfezi'nde batarken Minch ailesindeki herkes öldü. Dümenci Harry W. Stewart hayatta kalan tek kişiydi ve kendini cankurtaran botuyla kıyıya atmayı başardı.

ENKAZI GÖRÜNTÜLEMEYİ BAŞARDILAR

Şimdi, neredeyse 132 yıl sonra, Great Lakes Shipwreck Historical Society derneğinden kaşiflerin Western Reserve enkazının yerini tespit etmelerinin ardından göl sırlarını açığa çıkardı.

Yan taramalı sonar teknolojisinin yardımıyla Michigan'ın Yukarı Yarımadası açıklarında bulundu. Uzaktan kumandalı bir kamerayla ürkütücü enkazın görüntülerini kaydetmeyi başardılar.



Video, gölün karanlık derinliklerinde enkazın paslanmış iskeletini ve yarılmış ahşaplarını gösteriyor. Bir noktada izleyiciler geminin kırılan direğini, çanı hala takılı ve nispeten sağlam bir şekilde görebiliyor.

Başka bir açıdan çekilen görüntülerde, yanında açık bir kapı bulunan siyah bir oyuk ve güvertede olması muhtemel bir aydınlatma armatürü ya da fener görülüyor.

KIRILGAN ÇELİK BATIŞINDA ROL OYNAMIŞ OLABİLİR

Geminin keşfi, iki yıl süren arama çalışmalarının ardından geçtiğimiz Cumartesi günü ABD'nin Wisconsin eyaletinde her yıl düzenlenen Hayalet Gemiler Festivali'nde dernek tarafından duyuruldu.

Ancak Wisconsin Eyaleti Klimatolog Yardımcısı Ed Hopkins'e göre, düzenli ve şiddetli fırtınalar genellikle sonbahara kadar bu bölgeyi vurmaz.

Hopkins, geminin battığı gün Ulusal Hava Servisi raporunda Western Reserve'i batıran fırtınanın “nispeten küçük bir bora” olarak nitelendirildiğini belirtti.

Gemide yük bulunmadığı için gemi suyun üstündeydi ve keşfin arkasındaki ekip kırılgan çeliğin batışta rol oynamış olabileceğine inanıyor.

