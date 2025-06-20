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 | Berkay Alptekin

Titanik'in unutulmuş hazinesiydi! Bir asır su altındaki 'siyah cam kalp' bulundu

Yaklaşık 100 yıldır su altında kalan ve adeta Titanik'in unutulmuş bir hazinesi gözüyle bakılan siyah cam kolye bulundu. Kalp şekillerinden oluşan kolye, zarif boncuklarıyla da dikkati çekti.

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Titanik'in unutulmuş hazinesiydi! Bir asır su altındaki 'siyah cam kalp' bulundu
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
20.06.2025
saat ikonu 11:47
|
GÜNCELLEME:
20.06.2025
saat ikonu 11:47

Kayıp siyah cam kolye, yaklaşık bir asır su altında kaldıktan sonra Titanik enkazından çıkarıldı. Kıymetli mücevher, RMS Titanic'in batması sonucu hayatını kaybeden bin 517 kişiden birine aitti.

Kime ait olursa olsun, uzmanlar bu siyah cam kolyenin Titanik enkazından çıkarılan en nadir eserlerden biri olduğunu söylüyor.

Parade'nin haberine göre, mücevher siyah camdan yapılmış, kalp şeklinde ve sekizgen boncuklardan oluşan karmaşık bir kolye.

Titanik'in unutulmuş hazinesiydi! Bir asır su altındaki 'siyah cam kalp' bulundu

NEREDEYSE 100 YILDIR SU ALTINDA

Ünlü geminin kalıntılarından eşya çıkarma yetkisine sahip tek kuruluş olan RMS Titanic Inc. tarafından enkazdan çıkarıldı.

RMS Titanic Inc. koleksiyonları başkanı ve yöneticisi Tomasina Ray, "Bu kolye, her eserin kişisel bir hikaye anlattığının güçlü bir hatırlatıcısı." yorumunda bulundu.

2000 yılında yapılan bir keşif sırasında, neredeyse bir asır boyunca su altında kalan değerli kolye, parça parça bulunarak gün yüzüne çıkarıldı.

Bilim insanları tarafından koruma altına alınan bu kolye, Titanik’in ön (baş) ve arka (kıç) kısmının kalıntıları arasında yer alan enkaz alanında keşfedildi.

Titanik'in unutulmuş hazinesiydi! Bir asır su altındaki 'siyah cam kalp' bulundu

KİME AİTTİ?

Araştırmacılar, kolyenin okyanusun yaklaşık 3 bin 800 metre derinliğinde, çevresel koşullar ve yüksek basıncın etkisiyle birbirine kaynaşan sert bir yapı içinden büyük bir titizlikle çıkarıldığını belirtti.

Kolye sahibinin kim olduğu ise hala bilinmiyor. Uzmanlar, bu kişilerin büyük olasılıkla trajedide hayatını kaybettiklerini düşünüyor.

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