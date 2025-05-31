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 | Berkay Alptekin

Tokat yiyen Macron'a Trump'tan evlilik tavsiyesi: 'Kapını kapalı tut'

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te gerçekleştirilen basın toplantısında eşi tarafından tokatlanan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a ilginç bir evlilik tavsiyesi verdi. Trump, bu tuhaf görüntülerle bir muhabirin yönelttiği soruya, 'Kapının kapalı kalmasını sağlasın' cevabını verdi.

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KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
31.05.2025
saat ikonu 15:36
|
GÜNCELLEME:
31.05.2025
saat ikonu 15:36

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçtiğimiz günlerde eşi Brigitte tarafından tokat yemesinin ardından ilginç bir evlilik tavsiyesi verdi. Macron'un eşiyle birlikte Asya ülkesi Vietnam'a yaptığı seyahatte yaşanan olay tüm dünyanın gündemine oturmuştu.

Olayın görüntülerinde, çiftin cumhurbaşkanlığı uçağından inmek üzereyken First Lady Brigitte'in kocasının yüzüne tokat attığı görülüyordu.

Uçağın kapısı açılır açılmaz kameralar bu utanç verici anı yakalamıştı. Macron şoke olmuş bir şekilde hemen dönerek kameralara el sallamış, ardından çift normal davranmaya çalışarak birlikte uçaktan inmişti.

Tokat yiyen Macron'a Trump'tan evlilik tavsiyesi: 'Kapını kapalı tut'

"KAPININ KAPALI KALMASINI SAĞLASIN"

ABD merkezli Fox News muhabiri Peter Doocy, basın toplantısı sırasında Donald Trump'a bu tuhaf görüntülerle ilgili "Dünya lideri olarak dünya liderine evlilik tavsiyeniz var mı?" diye sorduğunda, Trump gülerek "Kapının kapalı kalmasını sağlasın" cevabınıverdi. Bu tavsiye Oval Ofis'te kahkahalarla karşılandı.

Üç kez evlenen Trump, Macron hakkında "Bu iyi değildi. Onunla konuştum. O iyi durumda, ikisi de iyi insanlar" şeklinde yorumda bulundu.

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