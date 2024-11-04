Tom Cruise, yine bir efsane filmin devamıyla dönüyor! Nicole Kidman'la bu filmde tanıştı

04 Kasım 2024 23:47 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 23:48

Tom Cruise, beyaz perdeye yine efsane olmuş filmlerinden birinin devamıyla dönüyor. Top Gun filminin devamıyla sinemaya hareket veren ünlü aktör Yıldırım Günleri filminin yeni serisinde rol alacak.

Top Gun, Görevimiz Tehlike serileriyle bir döneme damga vuran Tom Cruise​ 1990'lardaki Yıldırım Günleri filminin devamı için görüşmelere başladı. Ünlü aktör 11 yıl boyunca evli kaldığı eşi Nicole Kidman ile bu filmde tanışmıştı. Yıldırım Günleri (Days Of Thunder), Top Gun'a benzerlikleriyle döneminde eleştiri de almıştı.



Filmin detayları henüz belli değil. Oyuncular arasında henüz Cruise'dan başka kimsenin adı geçmiyor. Yönetmen koltuğunda Tony Scott'ın oturduğu Yıldırım Günleri, adrenalin yüklü yarış sahneleri ve ikonik müzikleriyle Cruise'un unutulmaz filmleri arasındaki yerini almıştı. Top Gun: Maverick'in 2022'de gişe rekorları kırması, Yıldırım Günleri'nin devam filmini de yeniden masaya getirdi.