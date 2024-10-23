Tom Cruise'un 'Top Gun: Maverick' filmindeki uçuş eğitmeni feci şekilde hayatını kaybetti

23 Ekim 2024 14:41 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 14:55

Ünlü film Top Gun Maverick ve Tom Cruise'un uçuş eğitmeni olan Charles "Chuck" Coleman gösteri uçuşu sırasında feci şekilde can verdi. Kullandığı akrobasi uçağının yere çakıldığı anlar anbean kaydedildi.

Top Gun: Maverick filmindeki Tom Cruise​'un da aralarında bulunduğu oyuncu kadrosuna talimat veren Charles “Chuck” Coleman, ABD'nin New Mexico eyaletindeki bir gösteri uçuşu sırasında yaşanan korku dolu bir kazada hayatını kaybetti.

Yetkililer, Coleman'ın, Las Cruces Uluslararası Havaalanı'ndaki Las Cruces Hava ve Uzay Fuarı sırasında geçtiğimiz pazar günü öğle saatlerinde 2 kişilik Extra Flugzeugbau EA300 model tek kanatlı uçağı uçurduğunu söyledi.

Yeni görüntülerde deneyimli dublör pilotun felaketten sadece birkaç dakika önce küçük uçağı arkasında beyaz bir iz ile havada uçurduğu görülüyor.

Coleman uçuş sırasında takla, yunuslama ve yalpalama gibi zor manevralar yapıyor. Ancak sıkı manevralar sırasında çok fazla hız kaybettiği ve yere düşmeye başladığı görülüyor.

Uçuş yere yaklaştıkça, uçağın doğrulmaya ve alçalmadan kurtulmaya çalıştığı görülüyor. Ancak yeterli zamanı olmadığı için yere çakılıyor.

Coleman'ı çeken kişinin çarpışmayı görmesi ön plandaki başka bir uçak tarafından engelleniyor. Coleman'ın uçuş yolunu takip etmek için kamerayı park halindeki uçaktan uzaklaştırıyorlar ama Coleman görünmüyor. Daha sonra bir ambulans pistin kenarından kaza alanına doğru ilerlerken görülebiliyor.

"ANILAR İÇİN TEŞEKKÜRLER CHUCK"

Aktör Miles Teller, Coleman'ı saygıyla anarak sosyal medya platformu X üzerinden yayımladığı bir mesajda şunlara yer verdi:

"Top Gun Maverick'e hazırlanmamızda etkili oldu. O bir havacılık mühendisi, hava gösterisi ve test pilotu, dostumuz ve müttefikimizdi. Chuck'ın çok rahat bir yapısı vardı ve onun uzmanlığıyla kendimizi her zaman rahat hissederdik."

"Nazik, alçakgönüllü ve başkaları ve içinde yaşadığımız dünya hakkında meraklı biriydi. Çok erken gitti ama katkıları sonsuza kadar yaşayacak. Anılar için teşekkürler, Chuck."

Coleman, gişe rekorları kıran Top Gun devam filminin oyuncularını çekimlere hazırlamak için 100'den fazla uçuş gerçekleştirdi.

Oyuncular ABD Donanması'na ait F-18 Hornet'lerle uçarak jetlerin içindeki çekimleri gerçekleştirdiler ve pilotluğu gerçekçi bir şekilde canlandırabilmek için nasıl uçacaklarını öğrendiler.

Las Cruces Belediye Başkanı Eric Enriquez Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Chuck Coleman'ın sevenlerine ve hayranlarına en derin taziyelerimizi iletmek istiyoruz." ifadelerine yer verdi.

COLEMAN'IN DENEYİMİ BİR HAYLİ YÜKSEK

Coleman'ın web sitesinde Kaliforniya'da yaşadığı ve 10.000 saatten fazla uçuşu olan bir mühendis, akrobasi ve test pilotu olduğu belirtiliyordu. Yüzlerce gösteride sahne almış ve 3.000'den fazla uçak yolculuğu yapmıştır.

New Mexico Eyalet Polisi, Federal Havacılık İdaresi ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu kazayı soruşturuyor. İlk soruşturma sırasında havalimanı geçici olarak kapatıldı ve sadece tarifeli ve acil müdahale uçuşlarına izin verildi.