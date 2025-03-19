Tomografiye girdikten 90 dakika sonra hayatını kaybetti! Nedeni belli oldu

İngiltere'nin County Durham bölgesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 34 yaşındaki Leigh Rodgers isimli kadın diş apsesi için girdiği Bilgisayarlı Tomografi (BT) sonrası 90 dakika içinde hayatını kaybetti. Gerçek ise kısa sürede ortaya çıktı.

İngiltere'nin County Durham bölgesinde yaşayan 34 yaşındaki Leigh Rodgers, diş apsesi için gittiği hastanede Bilgisayarlı Tomografi (BT taraması) öncesinde kendisine enjekte edilen kontrast maddeye karşı anafilaktik şok geçirerek hayatını kaybetti.

İngiltere merkezli Daily Mail'in haberine göre, Kuzey Durham Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleşen olayda sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Rodgers, 90 dakika içinde hayatını kaybetti.

TOMOGRAFİ SONRASI HAYATINI KAYBETTİ

Hayatını kaybeden kadının annesi Pam Rodgers, kızının ölümünden Ulusal Sağlık Sistemi'ndeki uzun bekleme sürelerini sorumlu tuttu. Leigh, diş enfeksiyonu için randevu alamadığından dolayı hastaneye başvurmuş ancak enfeksiyon ilerleyerek boynuna ve göğsüne yayılmıştı. Doktorlar, yaşamı tehdit eden Ludwig anjini şüphesiyle BT taraması yapmaya karar verdi. Ancak tarama sonrası enfeksiyona dair bir kanıt bulunamadı.

YETERLİ BİLGİ VERİLMEDİĞİ İLERİ SÜRÜLDÜ

Pam Rodgers, kızına kontrast maddenin riskleri hakkında yeterli bilgi verilmediğini ve hastaların bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Boyaya karşı hafif reaksiyonların yaygın olduğu bilinse de Rodgers gibi ölümcül anafilaksi vakaları oldukça nadir görülüyor. Ancak geçen yıl benzer bir olayda, 66 yaşındaki Yvonne Graham da kontrast madde enjeksiyonunun ardından hayatını kaybetmişti.