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Tonga'da 6,6 büyüklüğünde deprem

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
02 Ekim 2024 07:08 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 07:25
Tonga&#039;da 6,6 büyüklüğünde deprem

Pasifik Okyanusu'ndaki ada ülkesi Tonga Krallığı açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi depreme ilişkin ilk verileri açıkladı.

Dünyada peş peşe depremler meydana geliyor. Pasifik Okyanusu​'ndaki ada ülkesi Tonga Krallığı açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem​ oldu. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Neiafu kentinin 154 kilometre güneydoğu açıkları olduğunu duyurdu.

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte kaydedilen 6,6 büyüklüğündeki depremde, can veya mal kaybı bildirilmedi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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