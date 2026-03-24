Tonga'da 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu’na (USGS) göre, salı günü erken saatlerde Tonga’nın Neiafu kentinde 7,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. USGS, depremin Neiafu'nun 153 kilometre batısında meydana geldiğini belirtti. Deprem, 237,5 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi’ne (PTWC) göre, deprem yerin çok derinlerinde gerçekleştiği için tsunami tehdidi bulunmuyor.

Şu ana kadar can kaybı veya büyük hasar olduğuna dair bir rapor gelmedi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.