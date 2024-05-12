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Toplam 173 yangın aktif! Kanada'da binlerce kişiye tahliye uyarısı

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
12 May 2024 12:03 - Güncelleme : 12 May 2024 12:13

Kanada'nın batısında bulunan British Columbia eyaletindeki orman yangınları kontrol altına alınamadı. Binlerce kişi, bölgeden tahliye edildi.

Kanada'nın batısında bulunan British Columbia eyaletindeki orman yangınları nedeniyle binlerce kişiden bulundukları bölgeden ayrılmaları istendi.

CBC News'in haberine göre, eyalet yetkilileri, 10 Mayıs'ta başlayan orman yangınlarının şiddetini artırdığını ve rüzgarın etkisiyle alevlerin eyaletin kuzeydoğusuna yöneldiğini bildirdi.

Toplam 173 yangın aktif! Kanada'da binlerce kişiye tahliye uyarısı - 1. Resim

''ACİLEN BÖLGEDEN AYRILIN''

Söz konusu bölge civarındaki yerleşim birimlerinin yangın tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken yetkililer, yaklaşık 3 bin kişiye "acilen bölgeden ayrılmaları" çağrısı yaptı.

Yetkililer, yangınların giderek büyüyebileceği, yolların kapanabileceği ve elektrik kesintilerinin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Komşu Alberta eyaletinde de yangınlar sebebiyle "tahliye" uyarısı yapıldı.

Toplam 173 yangın aktif! Kanada'da binlerce kişiye tahliye uyarısı - 2. Resim

TOPLAM 173 YANGIN AKTİF

Eyalet yetkililerine göre, şu anda British Columbia'da 121, Alberta'da 52 yangın aktif durumda bulunuyor.

Kanada'da 2023'teki orman yangınları, ülke tarihinin en büyüğü olarak kayıtlara geçerken, dünya genelindeki son 10 yılın en büyük orman yangınları arasında da yerini almıştı.

Yangınlardan 15 milyon hektar ormanlık alan etkilenirken, yaklaşık 230 bin kişi yangın bölgelerinden tahliye edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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