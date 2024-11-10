Toplu mezardaki korkunç gerçekler! Araştırmacılar kan donduran detayı açıkladı

10 Kasım 2024 09:47 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 10:02

Peru'daki arkeolojik kazılarda korkunç gerçekler gün yüzüne çıktı. İnka uygarlığından önce yaşayan Chimu halkına ait toplu mezardan 76 çocuk cesedi çıktı. Üstelik cesetlerin kalpleri çıkarılmıştı...

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Peru'da 2022 yılında bulunan toplu mezara dair korkunç gerçekler çalışmalarla beraber ortaya çıktı. Araştırmacılar, bir toplu mezardan 76 çocuk cesedi çıktığını fakat çocukların göğüslerinin kesildiğini ve kalplerinin çıkarıldığını açıkladı. Ayrıca çocukların çıplak gömüldüğünü belirten araştırmacılar, üzerlerinde gümüş ve bakır parçalar bulunan giysilerinde bulunduğunu söyledi.

TOPLAM ÇOCUK CESEDİ 460

Florida Üniversitesi'nden Antropolog Gabriel Prieto, çocukların Chimu halkının fethettiği başka bölgelerden getirilmiş olabileceğini, çocukların kafataslarının biçimi ve beslenme şekillerinin bu teoriyi desteklediğini ifade etti.

Araştırmacılar, çöl bölgesi olan kuzeybatı Peru'da, tarım arazilerinin sulanmasını güçlendirmek için çocukların kurban edilmiş olabileceğini öne sürdü.

And bölgesi inanışlarına göre, ölen kişiler ataya dönüşerek toprakların bereketini artırıyor.

Bölgede yapılan kazılarda toplam 460 kurban edilmiş çocuk cesedi bulunurken, tüm çocukların kalbinin çıkarıldığı belirlendi.