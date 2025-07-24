Toprak anlaşmazlığı savaşı tetikledi! Tayland-Kamboçya sınırında çatışma

Güneydoğu Asya'da bulunan iki komşu ülke Tayland ve Kamboçya arasında çatışma çıktığı belirtildi. Taylandlı yerel bir yetkili, yaptığı açıklamada, bugün erken saatlerde Kamboçya tarafından açılan ateş sonucu en az iki Taylandlı sivilin hayatını kaybettiğini, iki kişinin yaralandığını söyledi.

Yerel yetkilinin verdiği bilgilere göre, Tayland’daki 86 köyde yaşayan 40 bin kadar sivil de güvenli bölgelere tahliye edildi. Taylandlı askeri bir yetkili, Kamboçya ile tüm sınır noktalarının kapatıldığını bildirdi.

“TAYLAND, TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ İHLAL ETTİ”

Kamboçyalı bir güvenlik kaynağı ise AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, iki ülke sınırındaki iki tapınağın yakınlarında bugün yerel saatle sabah saatlerinde yeniden şiddet olaylarının patlak verdiğini bildirdi.

Kamboçya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Maly Socheata, konuya ilişkin açıklamasında, “Tayland ordusu, ülkenin egemen topraklarını savunmak için konuşlandırılmış Kamboçya güçlerine silahlı saldırı düzenleyerek Kamboçya Krallığı’nın toprak bütünlüğünü ihlal etmiştir” ifadelerine yer verdi.

Kamboçya silahlı kuvvetlerinin bunun üzerine meşru müdafaa hakkını kullandığını savunan sözcü, eylemlerinin uluslararası hukukla tam uyum içinde olduğunu, Tayland’ın saldırısını püskürtme ve Kamboçya’nın egemenliği ile toprak bütünlüğünü koruma amacı taşıdığını söyledi.

“ÖNCE İHA GELDİ, SONRA KENDİLERİ”

Tayland ordusunun paylaştığı bilgilere göre ise olay yerel saatle 07.35’te (Türkiye saatiyle 03.35) sıralarında başladı. Ta Muen tapınağını koruyan Tayland birimi Kamboçya’ya ait bir insansız hava aracının (İHA) uçtuğunu tespit etti.

Ordunun açıklamasına göre, biri elinde bomba olmak üzere altı Kamboçya askeri Tayland’a ait askeri noktanın önündeki çite yaklaştı.

Tayland askerleri Kamboçyalı askerleri uyarmak için seslendi; Kamboçya güçleri saat 08.20 sıralarında Tayland üssüne yaklaşık 200 metre mesafede bulunan tapınağın doğu tarafından ateş açtı.

Tayland’ın geçici başbakanı Phumtham Wechayachai, “Bu durumun dikkatlice ele alınması gerekiyor. Uluslararası hukuka uygun hareket etmeliyiz. Egemenliğimizi korumak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız” dedi.

TAYLAND F-16 HAZIRLIĞINDA

Öte yandan, Taylandlı askeri bir yetkili, ülkenin Kamboçya sınırında altı F-16 konuşlandırmak için hazırlık yaptığı bilgisini verdi.

Ardından Tayland ordusundan yapılan açıklamada, Tayland'ın Kamboçya'ya ait iki askeri hedefe hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Kamboçya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise Tayland'ın savaş uçakları ile bir yola iki bomba bıraktığı ifade edildi.

İKİ ÜLKENİN TOPRAK ANLAŞMAZLIĞI

Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Tayland, Kamboçya sınırındaki tüm kontrol noktalarının Bangkok yönetimi tarafından kontrol edileceğini duyurmuştu.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, ülkesinin Tayland ile sınır sorunlarının çözümü için Uluslararası Adalet Divanı’na (UAD) başvurduklarını bildirmişti.