Toronto'da uçak kazası: İniş sırasında ters döndü! İlk görüntüler geldi

Toronto Pearson Havalimanı'nda, Delta Airlines'a ait bir CRJ900 tipi yolcu uçağı sert iniş yaparken düştü. Minneapolis - Toronto seferini gerçekleştiren uçak, iniş sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle ters döndü. 80 yolcusu bulunan uçakta ilk gelen bilgilere göre 8 yolcunun yaralı olduğu öğrenildi.

TÜM YOLCU VE MÜRETTEBATA ULAŞILDI

ABD’nin Minneapolis kentinden Kanada’nın Toronto kentine sefer yapan Delta Air Lines’a ait yolcu uçağı, iniş yaptığı Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı'nda ters döndü. Kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı. Uçağın bulunduğu bölgeye çok sayıda acil durum ekibi sevk edildi. Havalimanı yetkilileri, uçaktaki tüm yolcu ve mürettebata ulaşıldığını ifade etti.

Polis, kazanın nedeninin henüz bilinmediğini belirterek, yolcuların çoğunun uçaktan tahliye edildiğini ve zarar görmediğini açıkladı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.